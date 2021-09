Horizon Forbidden West: Sony verspricht Gratis-Update von PS4- auf PS5-Version

Jetzt also doch: Sony hat eingelenkt und versichert , dass Käufer der PS4-Version des kommenden Action-Rollenspiels Horizon Forbidden West ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) ein Gratis-Update auf die Next-Gen-Version auf der PlayStation 5 in Anspruch nehmen dürfen. Dabei soll es keine Rolle spielen, ob man das Spiel physisch oder digital besitzt oder für welche Edition man sich entschieden hat. Erst vor wenigen Tagen hieß es noch, dass Käufer der Standard-Version keine Möglichkeit bekommen werden, ein kostenloses Upgrade durchzuführen.Gleichzeitig stellt Jim Ryan, President & CEO von Sony Interactive Entertainment, klar, dass dieses Angebot für zukünftige First-Party-Spiele ab sofort nicht mehr gelten wird. Für kommende Titel, genannt werden als Beispiele das neue God of War und Gran Turismo 7, wir eine Upgrade-Gebühr von zehn Dollar fällig. Diese Upgrades werden sowohl für physische als auch digitale Versionen angeboten. Allerdings wird bereits darauf hingewiesen, dass man eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk benötigt, falls man physische PS4-Editionen mit Hilfe der Upgrade-Option in digitale PS5-Versionen umwandeln möchte.Letztes aktuelles Video: Meet The Composers