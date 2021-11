Horizon Forbidden West: Guerilla Games stellt neue Features und das "Crowdsystem" vor

In knapp drei Monaten, am 18. Februar 2022 soll man mit Aloy durch die postapokalyptische Welt von Horizon Forbidden West ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) streifen dürfen. Um die Wartezeit zu überbrücken, versorgen die Entwickler von Guerilla Games die Fans mit neuen und spannenden Einzelheiten zum bald erscheinenden Action-Adventure.Bisher war schon bekannt, dass Aloy sich im zweiten Horizon-Teil vielen neuen Herausforderungen stellen muss. Ihre Roboter-Gegner werden gefährlicher und bekommen neue Features verpasst. Sie wird auf altbekannte künstliche Tiere treffen, aber es auch mit noch ganz unbekannten Gegnern zu tun bekommen. Damit sich Aloy gegen sie wehren kann, wird auch sie mit neuen Fähigkeiten und Waffen ausgestattet. Unter anderem wird ihr in Horizon Forbidden West auch das Schwimmen unter Wasser möglich sein.Im neuesten Playstation Blogpost wurden nun die Stämme und Siedlungen näher beleuchtet, auf die Aloy im Spiel treffen wird. Denn neben dem Vernichten von Roboter-Tieren liegt der Fokus in Forbidden West genauso wie beim Vorgänger auch auf den Rollenspiel-Elementen und der Erkundung der offenen Welt.Aloy wird auf ihrer neuen Reise auf viele verschiedene Stämme treffen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Die Entwickler haben diesmal dafür gesorgt, jedem Stamm eine eigene „Persönlichkeit“ zu geben. Beispielhaft haben sie drei Stämme vorgestellt: die Tenakth, ein gläubiger, kämpferischer Stamm. Die Oseram, welche ungestüm und verschlagen sind. Und die Utaru, die Vertrter einer entspannte Bauerngesellschaft sind. Die NPCs verhalten sich entsprechend ihrer Stammeszugehörigkeit.Jeder kampfunfähige NPC wird in Horizon Forbidden West Teil eines Crowd-Systems sein. Die Entwickler können innerhalb dieses Systems Regeln wie Reaktionen, Laufwege und andere Animationen erstellen. Dazu kommt ein Verhaltenssystem, das die Persönlichkeit bestimmt. So können einzigartige Personen erstellt werden, die sich wie Individuen in der Welt verhalten.Genauso individuell wie die Persönlichkeiten werden nun auch die Händler in Horizon Forbidden West: Je nach Händler wird Aloy Waren finden, die speziell auf den Stamm abgestimmt sind. Ein Händler der Oseram wird ihr zum Beispiel Waffen verkaufen, die für die Jagd geeignet sind, während ein Tanekth-Händler ihr Waffen für den Kampf anbietet.Guerlilla stellte außerdem auch die Siedlung „Chainscrape“ vor, auf welche Spieler als Erstes treffen werden. Sie ist ein Außenposten der Oseram und ein Handelszentrum mit vielen Questmöglichkeiten.Horizon Forbidden West wird am 18. Februar 2022 auf PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Meet The Composers