Horizon: Forbidden West: Guerrilla Games zeigt PS4-Screenshots

Wenn es bisher Material – egal ob Videos oder Screenshots – von dem Action-Adventure Horizon: Forbidden West zu sehen gab, stammte dies meist von der optisch sehr ansprechenden PS5-Version. Doch auch auf der PS4 kann sich der Titel sehen lassen. Den Beweis hierfür lieferte vor kurzem das zuständige Entwicklerstudio Guerrilla Games.Das Team meldete sich via Twitter zu Wort und veröffentlichte dabei einen Viererpack an Screenshots. Diese zeigen allesamt Szenen, die aus der PS4-Version von Horizon: Forbidden West entnommen wurden. Die Detailliebe beim Aufbau von Flussläufen, Wäldern und weitläufigen Steppen ist enorm und zeigt, dass die PlayStation 4 in fähigen Händen definitiv noch nicht zum alten Eisen gehört.Bis ihr das alles selbst in Aktion bestaunen könnt, müsst ihr euch allerdings noch gedulden. Guerrilla Games und Sony hatten den ursprünglich für Ende 2021 geplanten Release auf den 18. Februar 2022 verschoben. Horizon: Forbidden West erscheint sowohl für PlayStation 4 als auch PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: Trailer New Threats