Horizon Forbidden West: Neuer Trailer stellt die Stämme und weitere Schauplätze vor

Guerrilla Games und Sony haben einen weiteren Trailer zu Horizon Forbidden West ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, der einen weiteren Blick auf das in wenigen Wochen erscheinende Action-Adventure gewährt. Im Mittelpunkt der neuen Szenen stehen diesmal die unterschiedlichen Stämme, auf die Aloy im Verlauf der Geschichte treffen wird. Laut der Entwickler hat jeder Stamm in der Spielwelt eine einzigartige Vergangenheit und Persönlichkeit. Unter anderem werden die Carja, Oseram, Tenakth und Utaru im Trailer näher vorgestellt.Zusätzlich gibt es auch einige neue Schauplätze sowie Gegner zu sehen, die euch im Nachfolger erwarten werden. Horizon Forbidden West wird am 18. Februar 2022 für PlayStation 5 sowie PlayStation 4 erscheinen. Erst in dieser Woche haben Sony und Guerrilla Games mit Horizon Call of the Mountain auch ein brandneues VR-Spiel angekündigt, das für PlayStation VR2 zur Verfügung stehen wird.