Horizon Forbidden West: Neuer Trailer zeigt Aktivitäten und Herausforderungen im "Verbotenen Westen"

Sony und Guerrilla Games haben einen neuen Trailer für Horizon Forbidden West ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) veröffentlicht, der Spielerneinen weiterer Blick auf die Inhalte des Spiels gewährt. Dieses Mal geht es um die Vielfalt der Aktivitäten und Herausforderungen, die Aloy in ihrem nächsten Abenteuer erwarten."Die offene Welt von Horizon Forbidden West ist ein wahrer Spielplatz für die Gamer", heißt es in der Beschreibung des Trailers, den ihr weiter unten findet. Im kurzen Überblicks-Video wird gezeigt, womit man sich außerhalb der Hauptgeschichte in der offenen Welt die Zeit vertreiben kann. Es wird gezeigt, dass Aloy viele Werkzeuge, Waffen und Fähigkeiten brauchen wird, um die gefährlichen Weiten des "Verbotenen Westens" überleben zu können. Dabei gibt es einen kleinen Ausblick darauf, wie ihre neuen Gadgets und Rüstungen aussehen werden.Für Aloy gibt es außerdem viel zu tun, während sie die neue Wildnis durchstreift. Sie kann Aufträge annehmen, um seltene Maschinenteile zu beschaffen oder ihre Kampffertigkeiten in riesigen Arenen unter Beweis stellen. Gleichzeitig bekommt sie es mit vielen neuen maschinellen und menschlichen Gegnern zu tun. Wer eine Pause von den Kämpfen braucht, kann auf Entdeckungstour in alten mysteriösen Ruinen oder Höhlen gehen.Horizon Forbidden West wird am 18. Februar 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht werden. Besitzer der PS4-Version können ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version erhalten.