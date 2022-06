Horizon Forbidden West: Neues Update mit heißersehnten Features ab sofort

Horizon Forbidden West: New Game+ und neue Trophäen

Noch schöner: Der Performance Mode

Die Gebete der Fans wurden erhört: Guerrilla Games hat jetzt ein umfangreiches Update zu Horizon Forbidden West ab 35,99€ bei kaufen ) veröffentlicht, das neben vielen Bugfixes auch endlich New Game+ bietet.Mitte Februar erschien mit Horizon Forbidden West der langerwartete Nachfolger zu Horizon Forbidden West zu sehr guten Pressestimmen. Auch wir bei 4Players halten den Titel für „Guerrillas Meisterwerk“, wie wir in unserem Test schrieben. Seit dem Launch hat das Studio auch schon mehrere Updates herausgebracht, doch keines dürfte die Fangemeinde so sehr entzücken wie das neueste.Wie die Verantwortlichen bei Reddit selbst mitteilten, hält mit dem Patch 1.14 unter anderem New Game+ in den Open-World-Geniestreich Einzug. Diese Option wurde von vielen sehnlichst herbeigesehnt und entsprechende Wunschäußerungen gab es wiederholt und sehr zahlreich im Netz zu lesen.Doch damit nicht genug: Mit New Game+ sind auch zusätzliche Belohnungen wie neue Waffen, Farben und Gesichtsbemalungen erschienen. Auch neue Trophäen können ab sofort erspielt werden. Für alle, die eine besondere Herausforderung suchen, gibt es jetzt den Schwierigkeitsgrad Ultra Hard.Ein Problem, das Spielern von Anfang an Bauschmerzen bereitete, waren zudem optische Glitches im Performance Mode. Auch hier soll noch mal ordentlich nachgebessert worden sein, wobei man vor allem die Auflösung hochgeschraubt hat. Und wer sich gerne im Photo Mode aufhält, darf sich über die neue Filmkörnung freuen, die sich besonders für Experimente mit Schwarzweißaufnahmen eignen soll.Die vielen weiteren Neuerungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen können Interessierte dem Reddit-Beitrag von Guerrilla Games direkt entnehmen: