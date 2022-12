Horizon Forbidden West: Langersehnter DLC kommt - aber nicht für alle

Horizon Forbidden West: Burning Shores-DLC zeigt lodernde Lavaströme in Los Angeles

Der Burning Shores-DLC ist nicht der nächste Horizon-Ausflug

Auch wenn es für Horizon Forbidden West bei den Game Awards nicht zum Game of the Year gereicht hat, meldet sich das Sequel zu Aloys Debüt von 2017 trotzdem auf der Preisverleihung zu Wort.Und zwar mit einem DLC, auf den viele Fans der Horizon-Reihe sicher schon sehnlich gewartet haben und der nach der Frozen Wilds-Erweiterung für Zero Dawn bereits als sehr wahrscheinlich gehandhabt wurde. Nun haben wir die Bestätigung: Mit dem DLC Burning Shores begibt sich Aloy ab dem 19. April 2023 abermals auf ein neues Abenteuer – zumindest auf der PlayStation 5.Die kostenpflichtige Erweiterung erscheint nämlich exklusiv für Sonys schneeweiße Next-Gen-Konsole, PlayStation 4-Besitzer gehen leer aus. Als Begründung für diese Entscheidung heißt es auf dem PlayStation Blog : „Um diese großartige Vision technisch und kreativ umsetzen zu können, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, all unsere Bemühungen drauf zu konzentrieren, ein unglaubliches Spielerlebnis exklusiv für die PlayStation 5-Konsole zu erschaffen.“Wer in den gut zwei Jahren nach ihrem Launch eine PS5 ergattern könnte, darf ab dem 19. April 2023 also zusammen mit Aloy zu den Ruinen von Los Angeles gleiten. Auf dem Rücken eines überbrückten Sonnenflügels erkundet die erfahrene Bogenschützin die südwestliche Küste der USA, an der die übergroßen Buchstaben der Filmbrutstätte Hollywoods prangen.Trotz des DLC-Titels scheint die Küste aber noch nicht in Flammen stehen – von den gleißenden Lavaflüssen inmitten der grünen Baumlandschaft einmal abgesehen. Wie lange das so bleibt, ist jedoch fraglich: Auch in der ehemaligen Metropole erwartet Aloy nämlich erneut eine gewaltige Maschinenbedrohung, der sich die Retterin von Meridian stellen muss.Bevor ihr mit Aloy am 19. April 2023 das Vulkanarchipel südlich vom Klangebiet der Tenakth erkundet und auf neue Gesichter und Abenteuer trifft, können VR-Fans der Welt von Horizon bereits am 22. Februar 2023 einen erneuten Besuch abstatten: Dann erscheint zeitgleich mit PSVR2 nämlich der Virtual Reality-Ableger Horizon Call of the Mountain Horizon-Heldin Aloy hat dort zwar ebenfalls einen Gastauftritt, die Hauptrolle spielt aber die neue Figur Ryas. Der ehemalige Krieger muss im VR-Abenteuer dann eine Bedrohung des Sonnenreiches auskundschaften und im besten Fall mit seinen Talenten als Kletterer und Bogenschütze im Keim ersticken. Gerüchte gibt es derweil zu einem Remaster von Horizon Zero Dawn, einem Multiplayer-Titel und einem MMORPG im selben Universum