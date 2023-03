Horizon Forbidden West: Darum erscheint der DLC nur für die PlayStation 5

Horizon Forbidden West: PS4 offenbar zu schwach für Burning Shores-DLC

Höhere Auflösung, bessere Bildrate

Als man im Dezember bei den Game Awards überraschend denfür das Open World-Abenteuerankündigte, gab es nicht nur Grund zur Freude.Denn wer Aloys zweiten Ausflug in die postapokalyptische Welt voller Roboter-Dinosaurier auf der PlayStation 4 erlebt hat, geht leer aus: Die kostenpflichtige Erweiterung aus dem Hause Guerilla Games erscheint. Grund dafür sei unter anderem eine technisch besonders anspruchsvolle Kampfszene.hatte man angedeutet, dass die technischen und kreativen Vorstellungen des Teams nur auf der PlayStation 5 umsetzbar seien. Auf dem PlayStation Blog präzisiertenun diese Aussage, schwärmte von der Leistungsfähigkeit der PS5 und sprach von Umwegen, die man auf der Vorgängerkonsole habe nehmen müssen:„Einer unserer wichtigsten Ansprüche bei Horizon-Spielen ist, unsere Umgebungen äußerst detailreich und vielfältig zu gestalten. Bei Horizon Forbidden West benötigten wir für jedes Detail, das wir hinzugefügt oder verbessert haben, einen Umweg, um es für PS4 ebenfalls optimieren zu können. Da wir uns bei Burning Shores einzig und allein auf PS5 konzentriert haben, konnten wir aus den Vollen schöpfen.“Daher habe man für den DLC auch denumsetzen können: „Die Ruinen im Stadtgebiet von LA und seiner Umgebung sind hochdetailliert und erfordern jede Menge Rechenleistung ebenso wie eine schnelle Streaming-Technologie, um optimal zu laufen. Vor allem, wenn der Spieler über das Gebiet fliegt und viele Dinge gleichzeitig sehen kann.“Zu guter Letzt erwähnt de Jonge noch, die die Leistung der PS5 gebraucht habe und die er den Spielern natürlich noch nicht vorwegnehmen wolle: „Und dann ist da natürlich noch eine ganz bestimmte Kampfszene, die JEDE MENGE Speicher und Rechenleistung erfordert! Um diese großartige Vision sowohl technisch als auch kreativ realisieren zu können, waren wir definitiv dankbar für die zahlreichen Vorteile, die uns die Hardware der PS5-Konsole bietet.“Wie de Jonge weiterhin schildert, sei auch dasein Grund für die Entscheidung gewesen, den DLC exklusiv auf der PlayStation 5 zu veröffentlichen. So könne man in Horizon Forbidden West „lebensechtere Resultate und ein noch besseres Gameplay“ bieten, weil es „mit einer höheren Auflösung und Bildwiederholrate als auf PS4“ läuft.Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, bis Burning Shores danneuer Abenteuer in Horizon Forbidden West erweitert. Genug Zeit, umabzustatten und nachzulesen, warum wir den Ableger als das „prachtvollste VR-Spiel aller Zeiten“ gekrönt haben.