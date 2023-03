Horizon Forbidden West: Auch Wolken sind schuld an PS5-Exklusivität vom Burning Shores-DLC

Horizon Forbidden West: Wolkig mit Aussicht auf DLC

Drei Wochen bis zum Release von Burning Shores

Keinoderin Sicht: Zumindest dererscheint ohne Open World-Konkurrenten in direkter Release-Nähe.Dafür gibt es die unter dem Namenlaufende Erweiterung aber auch: Die Vorgängerkonsole, um den Anstrengungen von Entwicklerstudio Guerilla Games gerecht zu werden. Schuld daran seien auch die Wolken am Spielhimmel, wie man nun erklärte.In einem neuen Eintrag auf dem PlayStation Blog gewährt das Team der niederländischen Spieleschmiede noch einmal einenund spricht über die technischen Feinheiten vom Horizon Forbidden West-DLC Burning Shores. Wie Andrew Schneider, Principal FX Artist, erklärt, sah man sich bei der Open World dabei vor allem mit der folgenden Frage konfrontiert: „Wie reizen wir dieses Erlebnis möglichst weit aus, damit Spieler das Gefühl bekommen, eine endlose Umgebung zu erkunden?“Während man nach einer Antwort auf diese Frage suchte, stolperte man auch über die. Aufgrund von Hard- und Software-Limitationen musste man sich bei der Erstellung der Himmelsgebilde fürnoch zurückhalten, konnte nun aber aus den Vollen schöpfen. Bei der PlayStation 5 war man nicht mehr an veraltete Systeme gebunden, heißt es.„Die Wolkensysteme, die wir für Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West entwickelt haben, waren so schnell, weil sie Wolken nicht als 3D-Objekte abspeicherten, sondern als eine Art Anweisung, wie 3D-Wolken aus begrenzten 2D-Informationen erstellt werden sollten. Die PlayStation 5 kann größere Datensätze verarbeiten. Nachdem wir Forbidden West abgeschlossen hatten, entwickelten wir einen Prototyp für das Voxel-Wolken-Rendering, der unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden konnte und es Spielern ermöglicht, durch detailgetreue Wolkenformationen zu fliegen.“Trotzdem seien die Wolken: „Uns war wichtig, ein Erlebnis zu kreieren, dass unsere Spieler auch abseits des Haupt-Gameplays genießen können. Die Wolken tragen nicht nur zur Atmosphäre bei, sie stellen auch eine eigenständige Umgebung zum Erkunden dar. In der Wolkenlandschaft können Spieler Tunnel und Höhlen erkunden sowie weitere Überraschungen finden, die ihnen das Fliegen weiter versüßen werden.“Wer eine wolkenweiße PlayStation 5 sein Eigen nennt, darf dann auch bald durch die luftige Zuckerwatte segeln: Bereitserscheint der Burning Shores-DLC für Horizon Forbidden West und entführt euch zusammen mit Protagonistin Aloy an die titelgebenden, inklusive des berühmten Hollywood-Schriftzugs.Was euch dort erwartet, liegt aber größtenteils noch im Dunkeln: Zwar hat das Team vonwiederholt über die technischen und optischen Stärken der Erweiterung gesprochen, zur Story wollte man aber noch nichts verraten. Bis zum Release lohnt aber vielleicht noch ein Abstecher in denvor allem grafisch schwer beeindruckt hat.