Horizon Forbidden West: Ein einziger Kuss sorgt für lächerliches Review-Bombing des DLCs

Horizon Forbidden West: Ein kontroverser Kuss





Horizon Forbidden West : Burning Shores for PS5 is getting review Bombed (again) pic.twitter.com/LYC4GzQpOr



— Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) April 22, 2023

Aloys Sexualität ist keine Überraschung

Burning Shores, der DLC für Guerilla Games’ zweites Open World-Abenteuer, ist noch keine Woche auf dem Markt, sieht sich aber schon jetztausgesetzt.Auf Metacritic gehen gerade einige Spieler mit der kostenpflichtigen Erweiterung ins Gericht und werfen dem Entwicklerstudio vor, es verbreite eine „politische Agenda“. Der Grund für die Schimpftiraden könnte dabei lächerlicher nicht sein, denn es geht nicht etwa um das Gameplay, die Technik oder die Story, sondern nur umFalls ihr nicht wissen wollt, wessen Lippen im Burning Shores-DLC von Horizon Forbidden West miteinander in Kontakt kommen (können), solltet ihr an dieser Stelle aufhören zu lesen –War zwischen der Weltrettung und dem Kampf gegen die Dinosaurierroboter bislang keine Zeit für Romantik, darf sich Aloy gegen Ende der Erweiterung über einen intimen Moment mit ihrer neuen Gefährtin Seyka freuen.Der Kuss zwischen den beiden ist allerdings: Wer sich dagegen entscheidet, bekommt die Szene gar nicht erst zu sehen und muss sich deshalb auch nicht darüber aufregen. Von den gut 1.200 Nutzerwertungen sind trotzdemund fast alle queerfeindlicher Natur. Das Resultat: Ein katastrophaler User-Score von 3,2.Entsprechend heißt es auf Metacritic unter anderem von Nutzer Zaki6: „Schande über Guerilla/Sony. Ihr habt das Spiel mit eurer Agenda zerstört“, während Nutzer Foreman77 schreibt: „Stinkendes LGBT+ hat wieder alles ruiniert. Wie lange schiebt ihr dieses Nutzlose noch in Spiele?“ Nutzer Farisa hingegen kritisiert die eingangs erwähnte „politische Agenda“: „Diese Hinzufügung ist absolut unnötig, um die Propaganda zu verbreiten. Politische Dinge in Spielen sind schlimmer als im Film.“Womit unter anderem Nutzer wie SeeYouInHeeLL falsch liegen, von denen es heißt, dass die Thematik erzwungen oder eine Überraschung sei: Werund Horizon Forbidden West gespielt hat, dürfte angesichts von Aloys Kuss nicht verwundert sein. Zwar teilte Aloy während ihrer beiden Spiele keine intimen Momente mit anderen Figuren., deren Klon Aloy ist, befand sich allerdings zu Lebzeiten in einer lesbischen Beziehung. Spieler spekulierten deshalb bereits vor dem DLC, ob die Bogenschützin queer oder asexuell sein könnte, da sie Annäherungen ihrer männlichen Begleiter stets ablehnte. Burning Shores bestätigt nun ganz offiziell, dass Aloy entwederist.Falls ihr dembislang noch keine Chance gegeben habt, vielleicht auch, weil ihr die Geschichte des Hauptspiels vergessen habt: Mit ubringen wir euer Gedächtnis in Windeseile wieder auf Trab. So könnt ihr mit Aloy nach Hollywood aufbrechen und euch selbst ein Bild von der Erweiterung machen.