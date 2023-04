Horizon Forbidden West: Neues Spiel mit Aloy und Online-Abenteuer bestätigt

Horizon 3: Ist nicht das einzige Projekt

Große Zukunft für Horizon-Franchise

Eine große Überraschung dürfte es nicht sein, aber nun gibt es eine offizielle Bestätigung: Es wird einenzugeben – erneut mitin der Hauptrolle.Die Bestätigung seitens des niederländischen Entwicklerteams kam eher beiläufig, denn eigentlich ging es im aktuellen Blogpost um ein paar prominente Personaländerungen. Dabei lässt das Studio jedoch durchblicken, dass man an einem neuen Abenteuer mit Aloy bereits arbeitet.In dem Blogeintrag verabschiedet sich Guerrilla Games von Studio Director und Executive Producer Angie Smets, die nach jahrelanger Tätigkeit einen neuen Job direkt bei Sony anfängt. Dort wird sie bei den PlayStation Studios zukünftig als Head of Development Strategy angestellt sein.Im selben Atemzug will man die Fans aber beruhigen, denn trotz des Abgangs von Smets wird es bei den Guerrilla Games weiter gehen. Das neue Mangement besteht aus Joel Eschler, dem neuen Studio- und Production Director, Hella Schmidt, Studio Director und General Manager, sowie Jan-Bart van Beek, Studio- und Art Director. Unter diesem neuen Gespannt wird das Team auch in Zukunft viel Wert auf die Horizon-Franchise legen."Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führen und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitern wird", so das Team abschließend. Damit bestätigt man, dass man definitiv an einem weiteren Horizon-Spiel arbeiten wird.Bis ein dritter Teil von Aloys Horizon-Abenteuer angekündigt wird, dürfte aber noch einiges an Zeit vergehen. Schließlich hat das Team gerade erst den DLCfür Horizon Forbidden West veröffentlicht, welches derzeit jedochDarüber hinaus arbeitet das Team mit einem zusätzlichen Studio an einem. Zuletzt ist dazu, der einen sehr stilisierten Comic-Look zeigte.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer DE