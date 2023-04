Horizon Forbidden West: Metacritic will nach Review-Bombing schärfere Maßnahmen einführen

Horizon Forbidden West: Metacritic ist kein Ort des Hasses

Review-Bombing ist aufkeine Seltenheit und so nun nahmen einige queerfeindliche Nutzer auch den DLC vonins Visier.Der banale Grund:zwischen Aloy und einer anderen Frau am Ende von Burning Shores. Metacritic scheint das aktuelle Dauerfeuer der schamlosen und wenig konstruktiven Hetze nun zu viel geworden zu sein und kündigt für die Zukunftan, wie es in einem offiziellen Statement heißt.Gegenüber den Kollegen von Eurogamer erklärte die Muttergesellschaft Fandom, dass man dender Nutzerwertungen beimnatürlich mitbekommen hat und bereits aktiv dagegen anmoderiert. Damit sowas in Zukunft nicht mehr so eskaliert, arbeitet man aber auch schon an weiteren Maßnahmen:„Fandom ist ein Ort der Zugehörigkeit für alle Fans und wir nehmen Online-Vertrauen und Sicherheit sehr ernst auf all unseren Seiten, auch auf Metacritic. Metacritic ist sich der missbräuchlichen und respektlosen Bewertungen von Horizon Forbidden West bewusst und wir haben ein Moderationssystem im Einsatz, um Verstöße gegen unsere Nutzungsvereinbarungen ausfindig zu machen.“„Unser Team überprüft jede einzelne Meldung von Missbrauch (inklusive, aber nicht ausschließlich rassistische, sexistische und homophobe Beleidigungen anderer Nutzer) und wenn Verletzungen vorkommen, werden die Wertungen entfernt. Wir entwickeln gerade unsere Prozesse und Werkzeuge, um strengere Moderation in den nächsten Monaten einzuführen.“Wie genau die schärferen Maßnahmen aussehen sollen und wie man dasvon Burning Shores eindämmen will, erklärte man allerdings nicht. So verweilt der User-Score auf Metacritic der kostenpflichtigen Erweiterung gegenwärtig immer noch bei einer. Vielleicht hat Metacritic die versprochene Moderation ja bis zumumgesetzt, der gerade erst angekündigt wurde.