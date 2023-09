Horizon Forbidden West: Complete Edition geplant - Leaks sprechen auch von PC-Version

Horizon Forbidden West: Folgt mit der Complete Edition auch der PC-Release? Das sagen die Leaks

Erst vergangene Woche kamen erste Informationen zu einervonans Licht, mit der Entwicklerstudiouns gemeinsam mitin der Zukunft beglücken dürfte.Nun kursiert dank taufrischerdas Gerücht, es könnte auch gleichsam einedes beliebten Action-Adventures in Arbeit sein. Damit würde es sich um den nächsten, bislang, Titel handeln, den die Japaner auf eine weitere Plattform hieven.Noch vor der offiziellen Ankündigung seitens Sony überraschte man uns schon vor einigen Tagen mit der Nachricht, dass die singapurische Behörde für Alterseinstufungen, der Infocomm Media Development Authority, kurz, eine neue Ausgabe von Horizon Forbidden West bewertet hätte. Der als Complete Edition gehandelten Version wurde in Folge dessen eine Freigabeverpasst, da sie „sexuelle Anspielungen“ enthält.Doch damit nicht genug: Jüngst berichtete der populärere Leaker billbil-kun ( via Dealabs), der bereits in der Vergangenheit mit einigen seiner Vorhersagen richtig gelegen hatte, dass wohl auch einedes beliebten Titels in Aussicht sei. Dem Leak zufolge soll es die Complete Edition in der Zukunft also auch auf Valves Spieledistributionsplattform, und im Epic Games Store zu kaufen geben.Neben demsoll sie ebenso die Erweiterungnoch für Schlagzeilen gesorgt hatte. Welche Inhalte uns sonst noch erwarten könnten, ist bislang aber unklar. Vorstellbar sind kleinere Extras wie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände, wie es schon beim Vorgänger, Horizon Zero Dawn, der Fall war.Wie immer solltet ihr die geleakten Informationen mitbehandeln, denn um etwas Offizielles handelt es sich bei ihnen keineswegs. Wollt ihr euch aber schon vor dem potenziellen PC-Release des Titels mitsamt seinem DLC noch einmal fit machen, was dieanbelangt, haben wirfür euch.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer DE