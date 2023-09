Horizon Forbidden West: Sony kündigt Complete Edition für PS5 und PC an

Horizon Forbidden West: Alle Infos und Releasetermine zur Complete Edition

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Digitaler Comic: Horizon Zero Dawn 1: Sonnenhabicht

Spielgegenstände: Extras im Fotomodus (besondere Pose und Gesichtsbemalung)

Spielgegenstände werden durch Story-Fortschritt freigeschaltet: Carja-Behemoth-Elite-Outfit & Carja-Behemoth-Kurzbogen Nora-Donner-Elite-Outfit Nora-Donnerschleuder Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur Rohstoffpaket



Die Gerüchteküche hat Recht behalten:erhält demnächst eine, mit der ihr Aloys zweites Abenteuer im kompletten Umfang erleben könnt. Und auch einebefindet sich inWer befürchtete, dass Sony beziehungsweise die PlayStation Studios den Portierungen aufgrundden Rücken kehrt, wird nun eines Besseren belehrt. Denn die Horizon Forbidden West Complete Edition erscheint nicht nur für die, sondern definitiv auch für Computer – nur nicht mehr in diesem Jahr.Die von Sony heute angekündigteist in erster Linie erst einmal genau das, was der Name verrät: Ein Komplettpaket des Action-Adventures, bestehend aus dem Hauptspiel und der Erweiterung, die erst im April 2023 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus enthält die Complete Edition noch folgende zusätzliche Inhalte:Auf der PlayStation 5 erscheint das Bundle zumvon 59,99 Euro bereits am, sprich in rund einer Woche. PC-Spieler müssen sich hingegen eine ganze Ecke länger gedulden.Gemäß Sony arbeitet das niederländische Studio Nixxes an der Umsetzung von Horizon Forbidden West, die aller Voraussicht nach imerscheint. In dem Fall handelt es sich ebenfalls um die Complete Edition, die sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store veröffentlicht wird.Falls ihr nun so langsam mit einem Kauf des Action-Adventures liebäugelt, dann werft doch vorher einen Blick. Zum Release konnte Guerilla Games so einige Stärken aufs Parkett bringen.