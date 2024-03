Horizon Forbidden West: Die Systemanforderungen in der Übersicht

geeignet für: 720p und 30 FPS

720p und 30 FPS Betriebssystem (OS): Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i3-8100 oder AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 oder AMD Ryzen 3 1300X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB oder AMD Radeon RX 5500XT 4 GB

Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB oder AMD Radeon RX 5500XT 4 GB Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 150 GB SSD

geeignet für: 1080p und 60 FPS

1080p und 60 FPS Betriebssystem (OS): Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 3600 Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 5700

Nvidia GeForce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 150 GB SSD

geeignet für: 1440p und 60 FPS oder 4K und 30 FPS

1440p und 60 FPS oder 4K und 30 FPS Betriebssystem (OS): Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 oder AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800

Nvidia GeForce RTX 3070 oder AMD Radeon RX 6800 Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 150 GB SSD

geeignet für: 4K und 60 FPS

4K und 60 FPS Betriebssystem (OS): Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Prozessor (CPU): Intel Core i7-11700 oder AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-11700 oder AMD Ryzen 7 5700X Grafikkarte (GPU): Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900XT

Nvidia GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900XT Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

16 GB Speicherplatz: 150 GB SSD

Nicht mehr lange, dann dürfen auch endlich PC-Spieler mitloslegen. Wenige Wochen vor Release haben Sony, Guerilla Games und das für Portierungen zuständige Studio Nixxes dievon Aloys zweitem großen Abenteuer enthüllt.Wenig überraschend benötigt Horizon Forbidden West weitgehendwenn ihr es in einer hohen Auflösung und mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde genießen wollt. In niedrigen Einstellungen dürfte sogar das Spielen auf dem Steam Deck möglich sein, sofern ihraufbringen könnt.Insgesamt haben die verantwortlichen Studios gleichfür Horizon Forbidden West vorgestellt. Von niedrig bis sehr hoch ist alles vertreten, wobei sich lediglich Prozessor und Grafikkarte jeweils voneinander unterscheiden. In Sachen Arbeits- und Festplattenspeicher wird immer dieselbe Anforderung gestellt.Natürlich könnt ihr über das Optionsmenü die Grafik von Horizon Forbidden West eurer Hardware entsprechend anpassen. Zudem werden aktuelle Technologien wieunterstützt, während ihr außerdem am PC die Stärken des DuelSense-Controllers nutzen könnt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Portierung dieses Mal von Anfang an gelungen ist und, um in einem akzeptablen Zustand zu sein.Erscheinen wird Horizon Forbidden West inklusive der Erweiterung Burning Shores als Complete Edition amfür den PC viaund. Gerüchten zufolge soll danach in absehbarer Zeit