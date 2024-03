Horizon Forbidden West: Wann ihr am 21. März starten könnt





Pre-load is now available for #HorizonForbiddenWestPC on Steam!



The game launches globally on March 21 at 8:00 AM PDT / 4:00 PM CET / 7:00 PM GST. Check out the infographic below for more time zones. pic.twitter.com/shYcoSbovm



— Nixxes Software (@NixxesSoftware) March 19, 2024

Über zwei Jahre nach demauf der PS5 dürfen ab demauch endlichin Aloys zweites Abenteuer aufbrechen: Die Veröffentlichung vonsteht vor der Tür.Mittlerweile hat das für die Portierung hauptsächlich zuständige Entwicklerstudio Nixxes, die zusammen mit Guerilla Games an der Umsetzung gearbeitet haben, dieverraten, wann ihr loslegen könnt. Dersteht sogar bereits zur Verfügung.Auf der PS5 tobt sich Aloy im verbotenen Westen schon seit einiger Zeit aus, am PC könnt ihr am Donnerstag, dem 21. März loslegen und endlich Horizon Forbidden West nachholen. Allerdings nicht pünktlich um Mitternacht, sprich ihr müsst nicht zwingend wach bleiben. Stattdessen könnt ihr in DeutschlandHorizon Forbidden West starten und den Controller in die Hand nehmen. Falls ihr in anderenlebt, hilft die folgende Übersicht weiter:Immerhin: Den potenziell riesigen Download, immerhin wiegt Aloys Reise, müsst ihr nicht erst dann beginnen. Stattdessen steht ein Preload bereits ab sofort zur Verfügung, wodurch ihr euch unter Umständen die eine oder andere Stunde sparen könnt. Beachtet jedoch, dass die vorab heruntergeladenen Daten zum Release erst noch entschlüsselt werden müssen, was teilweise relativ lang ausfallen kann.Solltet ihr über eine äußerstverfügen, könnte es sich lohnen, den Download auch erst zum Release zu starten. So oder so benötigt ihr aber auf jeden Fall eine große Menge freien Speicherplatz auf eurer SSD, um Horizon Forbidden West möglichst problemlos spielen zu können –Falls euch das ehemalsnicht interessiert, dann kommt ihr nur einen Tag später eventuell mit einem frischen RPG auf eure Kosten. In, auch wenn eine finale Wertung derzeit noch aussteht.