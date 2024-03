Horizon Forbidden West: Wie gut läuft es auf dem Steam Deck und welche Einstellungen sind nötig?

Mit diesen Einstellungen haben wir Horizon Forbidden West auf dem Steam Deck ausprobiert.

Auflösung: 1.280x800

1.280x800 Vsync: An

An Dynamische Auflösung: Aus

Aus Hochskalierungsmethode: AMD FSR 2.2

AMD FSR 2.2 Hochskalierungsqualität: Balanced / Ausgeglichen

Balanced / Ausgeglichen Texturqualität: Hoch

Hoch Texturfilter: 4x Anisotropischer Filter (Trilinear ist auch möglich, die Unterschiede halten sich insgesamt in Grenzen)

4x Anisotropischer Filter (Trilinear ist auch möglich, die Unterschiede halten sich insgesamt in Grenzen) Schattenqualität: Sehr niedrig

Sehr niedrig Bildschirminhalt-Schatten: Aus

Aus Umgebungsverdeckung: Aus

Aus Bildschirminhalt-Reflexionen: Aus

Aus Detailgrad: Sehr niedrig

Sehr niedrig Haarqualität: Sehr niedrig

Sehr niedrig Personenqualität: Niedrig

Niedrig Terrainqualität: Niedrig

Niedrig Wasserqualität: Niedrig

Niedrig Wolkenqualität: Niedrig

Niedrig Field of View: nach Belieben

nach Belieben Tiefenschärfe: Aus

Wie spielt es sich auf dem Steam Deck?

Auf dem Steam Deck ist Horizon Forbidden West nicht mehr ganz der visuelle Augenschmaus, aber überraschend gut spielbar.

Seit dem 21. März 2024 tobt sich Aloy bereits zum zweiten Mal auf dem PC aus: Die Portierung vonist erschienen. Die Reise könnt ihr jedoch nicht nur in den eigenen vier Wänden antreten, sondern auch unterwegs – dank demAngesichts der bildhübschen und durchaus fordernden Grafik stellt sich allerdings die Frage, ob Horizon Forbidden West überhaupt auf demspielbar ist., im Falle der PlayStation-Portierung können wir jedoch positivere Nachrichten vermitteln, denn das zuständige Studio Nixxes hat sich viel Mühe gegeben.Eine offizielle Einschätzung seitens Valve bezüglich dergibt es für Horizon Forbidden West bisher noch nicht. Das ist nicht unüblich, da es meist einige Tage dauert, bis es zu einer groben Einteilung kommt. Trotzdem könnt ihr Horizon Forbidden West bereits auf dem Steam Deck eurer Wahl installieren, sofern genügend Speicher vorhanden ist. Das Action-Rollenspiel bringt immerhinauf die Waage.Wir selbst haben zu Testzwecken Horizon Forbidden West auf einemmit 512 Gigabyte Festplatte installiert. Was uns nach dem Start direkt auffällt: Nixxes hat speziell für das Steam Deck mehrere Controller-Konfigurationen angelegt, die sogar die zusätzlichen Tasten und das Gyroskop mit einbeziehen – absolut vorbildlich! Natürlich könnt ihr aber auch wie bei anderen Spielen die Steuerung nach eurem Gusto verändern.Apropos verändern: Mit den voreingestelltenwerdet ihr mitunter ein paar Probleme bekommen. Wir haben uns stattdessen für die folgenden Einstellungen entschieden, mit denen Horizon Forbidden West gut spielbar ist:Mit diesen Einstellungen erreichten wir anschließend, je nachdem wo wir uns gerade in der offenen Welt befunden haben. In manch späteren Gebieten ist die Framerate insbesondere in den Zwischensequenzen deutlich stärker abgefallen, konnte sich aber zumeist kurz darauf wieder beruhigen. Hier und da gab es auch ein paar Nachladeruckler, welche sich jedoch überwiegend in Grenzen gehalten haben und nur von kurzer Dauer waren. In der Regel blieb der einstige PlayStation-Exklusvtitel aberund problemlos spielbar.Natürlich müsst ihr angesichts der niedrigen Einstellungen und der reduzierten Auflösung damit leben, dass Horizon Forbidden West auf dem Steam Deck, die ihr auf der PlayStation 4, PlayStation 5 oder auf einem Desktop-PC beziehungsweise Gaming-Laptop zu Gesicht bekommt. Trotzdem kann sich Aloys Auftritt durchaus sehen lassen, auch wenn ihr im Akkubetrieb selbst auf dem OLED-Gerät maximal aufkommt.Spielerisch hingegen bekommt ihr das volle Erlebnis ohne wirkliche Einschränkungen. Dank der vom Start weg verfügbaren Controller-Konfiguration spielt sich Horizon Forbidden West auf dem Steam Deck, alle Tasten sind nachvollziehbar belegt und dank der Unterstützung des Gyroskops könnt ihr sogar einen Ticken präzier zielen, als mit der reinen Verwendung der Analogsticks. In den Kämpfen gegen die Dino-Roboter kann es hingegen aufgrund der schwankenden Performance schon mal zu etwas Frust kommen, weshalb wir empfehlen würden, die FPS schlichtWas bleibt unter dem Strich zu schreiben? Horizon Forbidden West ist sicherlichfür das Steam Deck, da Aloys Abenteuer schon viel aus einer wunderhübschen Welt zieht, die ihr auf dem Steam Deck nicht so detailreich erleben könnt, wie auf den anderen Plattformen. Dennoch ist das Action-RPG definitiv spielbar, insbesondere wenn Entwickler Nixxes mit künftigen Patches eventuell noch ein wenig mehr Performance aus dem Gerät kitzeln kann.Wie gut sich Aloy derweil insgesamt auf demschlägt, verraten wir euch in unserem. Mehr über die spielerischen Stärken und Schwächen findet ihr derweil im