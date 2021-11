Pragmata: Capcom verschiebt das futuristische Action-Adventure auf 2023

An update on #PRAGMATA:



Our team is hard at work on the project, but to ensure this will be an unforgettable adventure, we've decided to shift the release window to 2023. In the meantime, we have a brand new artwork to share with you. Thank you for your patience.🌑 pic.twitter.com/3ZTOkIWEYD



Letztes Jahr kündigte Capcom Pragmata an, ein ansehnliches Action-Adventure, das in einer dystopischen Zukunft auf dem Mond der Erde spielt. Der dazugehörige Trailer warf zwar mehr Fragen auf als er beantwortete, das Interesse der Fans wurde jedoch auf jeden Fall geweckt.Eigentlich hätte man 2022 auf PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S in das „atemberaubende und immersive Sci-Fi-Setting“ des Spiels eintauchen sollen, was im Nachhinein wohl ein zu ambitionierter Termin war. Mittels eines neuen Videos verschob Capcom den Release des Spiels nun auf das Jahr 2023. Im Video selbst können wir das kleine Mädchen aus dem Ankündigungsvideo sehen, das hier stellvertretend für die Entwickler eine Nachricht überbringt.„Unser Team arbeitet hart an dem Projekt, doch um sicherzustellen, dass dies ein unvergessliches Abenteuer wird, haben wir den Release auf das Jahr 2023 verschoben,“ schreiben die Entwickler auf Twitter. Weiterhin gibt es ein neues Artwork zu begutachten, welches genau wie der Trailer hübsch anzusehen, jedoch nicht allzu aussagekräftig ist.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Extended Cut