Astro's Playroom: Angespielt: Plattformer mit putzigem Roboter und coolen Controller-Überraschungen

Einschätzung:

Die PlayStation 5 ist da - und das freut nicht nur unsere Katzen , denn jetzt geht es endlich los mit der Praxis. Wir konnten erste Erfahrungen mit Astro's Playroom sammeln, das bei Sonys Japan Studio vom Asobi Team entwickelt wird. Was hat der Gratis-Plattformer zu bieten? Überraschend viel unbeschwerten Spaß mit toll designten Robotern!In der Wasserwelt "Cooling Springs" hab ich mich sofort an Mario Sunshine erinnert gefühlt, zumal man nach einem Sprung in die Luft mit einer Laserdüse weiter schweben kann - ähnlich wie Mario damals mit dem Wasserstrahl. Man sammelt Münzen, Puzzleteile und Artefakte, während viele liebenswerte Animationen und Miniroboter dafür sorgen, dass man überall schauen und schmunzeln kann.Das ist bisher ein überaus charmantes Jump'n Run für die ganze Familie, das nebenbei mit einigen Geheimnissen und Hardware-Artefakten in die Geschichte der PlayStation entführt. Dabei habe ich ehrlich gesagt wenig, wenn überhaupt eher etwas funktional Steriles von diesem vorinstallierten Spiel erwartet, weil es ja als ein Tutorial für den DualSense Wireless-Controller und seine neuen Funktionen dienen sollte.Aber die haben es einfach in sich, denn die Vielzahl an Vibrationen und Tönen wirken sich von der ersten Sekunde an positiv aus: Es fühlt sich klasse an, wenn man je nach Untergrund oder Aktion ein anderes haptisches Feedback in den Händen spürt, während der putzige Roboter läuft, schwimmt, gleitet, düst oder kämpft. Dabei ist das kein "kinderleichtes" Erlebnis, denn man braucht schonmal gutes Timing beim Hüpfen und Abspringen, zumal sich Plattformen bewegen oder katapultieren - manchmal muss man eine Stelle mehrmals wiederholen. Doch es gibt genug Checkpoints und die neue Funktion der PS5, dass man in Level, die man verlassen hat, später wieder einsteigen kann.Dabei entdeckt man immer mehr von den Möglichkeiten der Steuerung: Wenn der Roboter z.B. in einen Sprungfeder-Anzug schlüpft (dessen Reißverschluss er per Touchpad schließen kann), während die Kamera in eine 2D-Ansicht wechselt, muss man sich erstmal an die Funktionen gewöhnen. Aber auch hier macht das Laune: Man sieht beim Neigen des Controllers nach links z.B. nicht nur, wie der Roboter das macht, sondern man spürt nur in der linken Hand eine Vibration, die das Knarzen der Feder nachahmt. Cool ist auch, dass man die unteren Schultertasten in feinen Abstufungen für die Power des Absprungs dosieren kann: Drückt man sie nur leicht durch, stößt sich der Roboter auch nur ein Stückchen weiter ab.Natürlich sind das nur subtile Reize, aber über den Controller gewinnt dieser Plattformer eine weitere Erlebnisebene, denn so werden Sand, Metall, Plastik, Wasser, Stromschläge oder andere Aktionen direkter wahrgenommen. Ist das nur die Faszination des ersten Kontakts? Nutzt sich das alles auf Dauer ab? Oder gibt es noch weitere Überraschungen?Für den finalen Test freue ich mich schon auf die anderen der vier Welten. Man darf natürlich nicht zu viel von Astro's Playroom erwarten, das keinem ausgewachsenen Plattformer hinsichtlich Umfang das Wasser reichen wird - letztlich wird es ein amüsanter Snack und vor allem für Kids eine cooler Zeitvertreib, während Mama oder Papa ihr Demon's Souls oder Spider-Man: Miles Morales laden. Aber der DualSense Wireless-Controller ist für mich schon jetzt der kleine Star der PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen