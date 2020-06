Goodbye Volcano High: Narratives Adventure mit Dino-Menschen für PS4, PS5 und PC angekündigt

Screenshot - Goodbye Volcano High (PC) Screenshot - Goodbye Volcano High (PC) Screenshot - Goodbye Volcano High (PC) Screenshot - Goodbye Volcano High (PC) Screenshot - Goodbye Volcano High (PC) Screenshot - Goodbye Volcano High (PC)

Fully voice-acted, with a cast starring Lachlan Watson (The Chilling Adventures of Sabrina)

Branching narrative lets you navigate through difficult choices with far-reaching consequences

Stunning hand-drawn art and character animations

A huge variety of cinematic minigames

Written using the storytelling engine that powers Heaven's Vault, 80 Days and Sorcery!

With an original soundtrack composed by Dabu (Winding Worlds, Dwarf Fortress) and featuring Montreal musician Brigitte Naggar on vocals

KO-OP hat sein narratives Adventure Goodbye Volcano High angekündigt, das 2021 neben PS4 und PS5 auch für den PC (via Steam) erscheinen soll. Im Mittelpunkt der Geschichte, deren Figuren als Dino-Menschen dargestellt werden, soll es nach dem Schulabschluss um das Ende einer Ära und Liebesbeziehungen gehen."Mit Goodbye Volcano High möchten wir das befriedigende Gefühl, das ihr beim Binge-Watching eurer Lieblingssendungen habt, in die Spielwelt übertragen. Im Gegensatz zum einem normalen Fernseher habt ihr jedoch die volle Kontrolle, während ihr unsere Charaktere mithilfe der innovativen Funktionen der PS5 durch eine vielschichtige Story lenkt. Das haptische Feedback der neuen DualSense-Controller bringt die Spannung und Emotionen direkt zu euch. Wenn ein Charakter also eine schwere Entscheidung treffen muss, spürt auch ihr als Spieler den damit verbundenen Druck. Dank der Leistung der PS5 waren uns bei Goodbye Volcano High keine Grenzen gesetzt. Wir konnten unsere Vision genau so gestalten, wie wir es wollten", so Marcela Huerta, Community Manager von KO_OP, in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog Features laut Shop-Seite bei Steam Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer