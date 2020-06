Bugsnax: Skurriles Snack-Abenteuer der Octodad-Macher angekündigt

Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC) Screenshot - Bugsnax (PC)

Young Horses ( Octodad: Deadliest Catch ) haben im Rahmen von Sonys digitalem PS5-Event "Die Zukunft des Gamings" das skurrile Snack-Abenteuer Bugsnax angekündigt (zur offiziellen Website ), das Ende 2020 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ( Epic Games Store ) erscheinen soll.Auf dem PlayStation Blog stellen die Entwickler den Titel näher vor: "Unser Team aus neun Personen bei Young Horses arbeitet seit sechs Jahren unermüdlich an einem Nachfolger für unseren Slapstick-Vaterschaftssimulator Octodad: Dadliest Catch. Da unser neues Spiel weder Cephalopoden noch Väter enthält, ist dies echtes Neuland für uns! Aber genau das ist unsere Mission bei Young Horses: Kreative Spiele zu schaffen, die merkwürdig, charmant und nur ein klein bisschen beunruhigend sind. Und angesichts all dessen freuen wir uns, endlich Bugsnax für PS5 und PS4 ankündigen zu können!Aber was ist Bugsnax überhaupt? Bei unserem First-Person-Abenteuer spielt ihr einen Journalisten, der einen mysteriösen Film der in Ungnade gefallenen Entdeckerin Elizabert Megafig zugespielt bekommt. Sie lädt euch nach Snaktooth Island ein, um ihre neueste und größte Entdeckung zu bestaunen: Bugsnax! In der Hoffnung auf eine großartige Story, reist ihr zur Insel, um Elizabert und ihr Team aus grummeligen Sonderlingen zu interviewen. Auf der Jagd nach einem exklusiven Enthüllungsbericht habt ihr in Bugsnax plötzlich alle Hände voll damit zu tun, zu jagen, Sonderlinge zu füttern und die Geheimnisse der Insel zu lüften...- Was sind das für Wesen, die halb Insekt, halb Snack zu sein scheinen?- Welche Wirkung haben sie auf die Körper derjenigen, die sie essen?- Und was am wichtigsten ist: Warum schmecken sie SO GUT?!Wir arbeiten zudem hart daran, die Funktionen der PS5 in das Spiel zu integrieren. Mich persönlich hat besonders das dynamische Feedback des DualSense-Controllers begeistert, das unsere Welt so richtig zum Leben erweckt! Zu fühlen, wie sich die Vibrationen mit dem Gelände verändern, wie die Trigger fester werden, wenn ich die Falle über einem Bugsnak schließe, und dann sein niedliches Zwitschern über die Lautsprecher des Controllers direkt neben meinem Gesicht zu hören, ist einfach total cool.Ich habe das Gefühl, dass wir den DualShock 4 mit Octodad nicht genug genutzt haben. Daher bin ich froh, dass wir bei Bugsnax alle Funktionen des DualSense-Controllers verwenden! Mein Team untersucht weiterhin das Potenzial für ein noch mitreißenderes Erlebnis (obwohl ich hoffe, dass sie bei 4D-Rülpsern die Grenze ziehen).Wir haben einen langen Entwicklungsweg hinter und freuen uns, dass ihr diese Weihnachten die seltsame und wundervolle Welt von Bugsnax für PS5 und PS4 erleben könnt! Bis zur Veröffentlichung haben wir noch viele weitere Infos für euch, also haltet die Augen offen!"Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer