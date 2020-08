Bugsnax: PS5-Spielszenen aus dem skurrilen Abenteuer der Octodad-Macher

Was genau sind diese Wesen, die halb Käfer und halb Snack sind, wirklich?

Wie beeinflussen sie die Körper von denen, die sie essen?

Und am wichtigsten: Warum schmecken sie nur SO GUT?!

Young Horses ( Octodad: Deadliest Catch ) haben im Rahmen von Sonys gestrigem Event "State of Play" das skurrile Snack-Abenteuer Bugsnax näher vorgestellt (zur offiziellen Website ), das Ende 2020 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ( Epic Games Store ) erscheinen soll. Der frische PS5-Trailer mit kurzen Spielszenen-Schnipseln stellt unter anderem diverse Fallen und Figuren vor:Der deutsche PlayStation-Blog erläutert den Spielablauf folgendermaßen:"Im Juni haben wir euch 3 sehr wichtige Fragen gestellt:Voller Stolz verkünden wir heute, dass wir keine dieser Fragen beantworten werden!Aber etwas können wir euch trotzdem verraten: Bugsnax ist ein First-Person-Adventure-Spiel, in dem ihr die Rätsel von Snaktooth Island lösen müsst. Beobachtet, jagt und fangt dazu Bugsnax mithilfe einer ganzen Reihe an ausgeklügelten, Snack-schnappenden Fallen, die ihr auf eurer Reise entdecken werdet. Kurz nach eurer Ankunft trefft ihr auf Filbo Fiddlepie, den wohlmeinenden stellvertretenden Bürgermeister von Snaxburg.Auf eurer Erkundungsreise durch Snaktooth Island trefft ihr auch auf die anderen pelzig-puppenhaften Bewohner. Jeder von ihnen kann euch Hinweise auf das Verschwinden von Elizabert Megafig geben. Jeder dieser vielschichtigen Charaktere hat eine ganz eigene Geschichte, die sie euch aber meist nur mit etwas Überzeugungsarbeit erzählen. Am besten fangt und kredenzt ihr ihnen Bugsnax, ihren Lieblingssnack, und – ja, genau – füttert sie damit. Nur dann werden sie euch die ganze Wahrheit erzählen. Findet in Interviews heraus, was es wirklich mit diesen kuriosen Kreaturen namens Bugsnax auf sich hat und warum sich die Bewohner der Insel Lizberts Expedition angeschlossen haben.Hoffentlich bringt das ein wenig Licht in die Sache um die Bugsnax, aber macht euch gleichzeitig auch neugierig auf mehr.Wir haben aber nicht nur daran gearbeitet, mehr Gameplay über den digitalen Äther zu jagen, sondern auch zusammen mit Kero Kero Bonito die offizielle Veröffentlichung von „It’s Bugsnax!“, dem ultimativen Snax-Song des Summers, auf die Beine gestellt. Dieser Song sollte ab sofort auf den meisten Streaming-Plattformen und Online-Musik-Diensten zu finden sein!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer