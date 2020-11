Bugsnax: Skurriles Snack-Abenteuer der Octodad-Macher ist angerichtet

Entdecke, jage und fange mit einer ganzen Reihe von Apparaturen und Ködern alle 100 verschiedenen Arten von Bugsnax!

Erkunde die unterschiedlichen Biome auf Snaktooth Island, um die Einwohner von Snaxburg aufzuspüren und wieder zu vereinen.

Verfolge jede Spur, um mehr über Lizberts Chaostruppe und die Geheimnisse von Snaktooth Island in Erfahrung zu bringen.

Stopfe deine neuen Freunde mit Bugsnax voll, um ihr Aussehen auf vielfältige Weise anzupassen.

Am 12. November 2020 haben Young Horses ( Octodad: Dadliest Catch ) ihr skurriles Action-Adventure Bugsnax für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Im Epic Games Store wird noch bis zum 19. November ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Im PlayStation Store werden 21,99 Euro für die kombinierte PS4- und PS5-Fassung fällig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Bugsnax entsendet dich auf ein seltsames Abenteuer nach Snaktooth Island, der Heimat der sagenhaften Bugsnax – Wesen, die halb Käfer und halb Leckerbissen sind. Als du auf Einladung der furchtlosen Entdeckerin Elizabert Megafig ankommst, musst du feststellen, dass deine Gastgeberin verschwunden ist, ihr Lager ein heilloses Durcheinander ist und ihre Gehilfen über die ganze Insel verstreut sind... allein und hungrig! Deine Aufgabe ist es, die Geheimnisse von Snaktooth Island zu lüften: Was ist mit Lizbert geschehen? Was sind Bugsnax und woher stammen sie? Aber vor allem: Warum sind sie SO LECKER?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer