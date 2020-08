NBA 2K21: "Spielszenen-Trailer" auf den aktuellen Konsolen

2K Games hat den "Spielszenen-Trailer" für NBA 2K21 auf den aktuellen Konsolen veröffentlicht. Die Entwickler versprechen Buzzer Beater, Überflieger-Dunks, Blocks und diverse Basketball-Stars.Der Publisher schreibt weiter: "Mit umfassenden Verbesserungen in allen Bereichen und tiefgehenden, unterschiedlichen Spielmodi bietet NBA 2K21 einmalige Immersion in alle Facetten von NBA-Basketball und Basketball-Kultur- nach dem Motto 'Everything is Game'. Die Veröffentlichung von NBA 2K21 auf aktuellen Konsolen am 4. September rückt rasant näher und der heutige Trailer ist nur die erste von vielen auf das Gameplay bezogenen Ankündigungen, die in den kommenden Wochen noch folgen: Darunter werden neue Informationen über das Gameplay, Mein Team, Meine Karriere und mehr sein."Letztes aktuelles Video: Everything is Game Current Gen Gameplay