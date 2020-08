NBA 2K21: Erläuterung der Verbesserungen; Demo angekündigt

RS nach unten halten = Sprungwurf

RS nach links oder rechts halten = Escape-Dribblingmoves

RS nach oben halten = Signature-Sizeups

RS antippen = Schnelle 1-zu-1-Dribblingmoves

RS beim Sprinten antippen = Schnelle 1-zu-1-Dribblingmoves

"Dribblingmoves sind nicht das Einzige, was von der neuen Pro Stick-Steuerung profitiert. Auch mit dem Sprungwurf und dem Abschluss am Korb haben wir uns intensiv befasst. Wir wollten das Scoren sowohl vom Perimeter als auch in Korbnähe zu einem echten Skill machen, den man lernen muss, also haben wir für das diesjährige Spiel verschiedene Wurfmechaniken entworfen und ausprobiert. Geeinigt haben wir uns letztlich auf ein ähnliches Konzept wie wir es schon in NBA2K17 probiert haben ... das Shot-Stick-Zielen. In NBA 2K17 hat das Zielen nicht so richtig gut funktioniert, weil es ein wenig versteckt war, nicht viel Können dafür nötig war und der User keinerlei Feedback bekommen hat. Wir haben aus diesen Erfahrungen gelernt und sie genutzt, um diesmal eine bessere Lösung zu kreieren. Wenn man in NBA 2K21 mit dem Pro Stick wirft, dann ändert sich die Wurfanzeige von einem Timingbalken zu einem Zielsystem. Anstatt also zu versuchen, die Wurfanzeige genau im perfekten Bereich zu stoppen, passt ihr den Pro Stick in Echtzeit an, um den idealen Zielpunkt in der Mitte zu treffen. Die Größe des Zielfensters wird dynamisch angepasst, basierend auf dem Können des Spielers, der Wurfdistanz und der Verteidigung. Das Fenster kann sich je nach Schwierigkeit des Wurfs auch nach links oder rechts verschieben. Wenn ihr das Ziel zu weit nach links oder nach rechts verfehlt, geht auch euer Wurf in dieser Richtung daneben. Und wie ich oben schon bei den neuen Schiebereglersets erwähnt habe: Auf Hall-of-Fame-Schwierigkeit kann schon eine winzige Veränderung den Unterschied zwischen einem Treffer und einem Airball ausmachen, während das System auf den leichteren Schwierigkeiten etwas mehr verzeiht. Ihr werdet auch mit keiner Strafe belegt, wenn ihr die gesamte Wurfbewegung nutzt, um den perfekten Punkt zu finden. Mit anderen Worten: Ihr müsst euren Wurfrelease nicht timen, wenn ihr mit dem Pro Stick werft. Aber wenn ihr euer Spiel auf das nächste Level heben wollt und euren Release kennt, könnt ihr Timing und Ziel per Lock-In fixieren, indem ihr entweder den Pro Stick zentriert oder einen der Trigger antippt, wenn ihr den höchsten Punkt des Wurfs erreicht habt. Der Lock-In wird durch ein kurzes Aufblitzen der Wurfanzeige angezeigt. Wenn ihr gut timen UND zielen könnt, habt ihr die besten Chancen, den Wurf zu treffen.





Das Zielkonzept gilt auch für den Abschluss beim Layup, was das "weiche Händchen" am Ring nachstellt. Ihr könnt den Pro Stick beim Zug zum Korb weiterhin in eine beliebige Richtung halten, um einen Layup zu starten, aber dieses Jahr müsst ihr den Stick schnell bewegen, um die Zielmarkierung in die Mitte des Ziels zu bewegen. Gutes Zielen beim Layup kann euch helfen, die Defense zu überwinden und trotz Kontakt abzuschließen. Mir persönlich fiel es schwer, wieder zur Wurftaste zurückzukehren, nachdem ich mich an das Werfen mit dem Pro Stick gewöhnt hatte. Und weil der Wurf mit dem Stick ein wenig komplexer ist, als einfach nur eine Taste zu halten und loszulassen, ist auch der Risiko-/Belohnungsfaktor größer. Wenn ihr das Werfen mit dem Pro Stick meistert, habt ihr größere Chancen, auch schwere Würfe zu treffen. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass viele kompetitive 2K-Spieler diese Technik nutzen werden. Aber nachdem bestimmt einige fragen werden ... ja, es ist auch möglich, das Wurfzielen auszuschalten, wenn ihr mit der Steuerung vom letzten Jahr spielen wollt.



Was die Wurfanimationen angeht, könnt ihr euch auf unzählige neue Wurftypen freuen, darunter auch James Hardens einzigartigen einbeinigen Fadeaway aus dem Lauf. Und ein kurzer Hinweis noch für alle Park-Spieler: Wir haben 40 neue Landungen nach einem Sprungwurf im Park ergänzt, mit denen ihr nach einem Swish schön prahlen könnt.



In der Defense könnt ihr mit einer sehr viel stärkeren Präsenz von Big Men in der Zone rechnen. Das Zielen beim Blocken wurde verbessert, so dass es leichter ist, schlechte Würfe wegzuschmettern. Außerdem haben wir mehr Defensebewegungen für Kontakt in der Zone ergänzt, um übermächtige Moves wie den letztjährigen Hop-Step-Layup zu bremsen."

Die Entwickler von NBA 2K21 haben die spielerischen Neuerungen des diesjährigen Basketballspiels in einem Blog-Beitrag näher erläutert, wobei sich die Angaben ausschließlich auf die Version für die aktuelle Konsolen-Generation beziehen. Die Neuerungen der Next-Gen-Version sollen "demnächst" präsentiert werden. Zudem verriet Mike Wang (Gameplay Director), dass am 24. August 2020 eine Demo-Version für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Die Vollversion ist für den 4. September 2020 geplant. Die Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X folgt später.Es folgen Auszüge aus dem Blog-Beitrag , die sich um die Pro-Stick-Steuerung, Würfe, Bewegungsstile und Plaketten drehen. Angaben zu den Mikrotransaktionen wurden bisher nicht gemacht."Wir haben schon immer großen Wert darauf gelegt, die authentischste Basketballsimulation auf dem Markt zu sein, und das wird sich auch nie ändern. Dabei stehen wir aber immer wieder vor derselben Herausforderung: Das richtige Gleichgewicht zu finden zwischen einer realistischen Simulation und einem Spiel, das möglichst vielen Fans Spaß macht. Da fängt dann die Debatte an zwischen "spielerisches Können" und "Zugänglichkeit". Unser Ziel ist immer, ein Spiel zu erschaffen, in das neue User ganz leicht einsteigen können, das aber erfahrenen Usern auch die Chance gibt, ihr größeres Können richtig zur Schau zu stellen. Wir nennen das die "Skill Gap". Wir erreichen das unter anderem durch ein robustes Set an Schiebereglern und durch eine sorgfältige Kalibrierung der Einstellungen für die verschiedenen Modi unseres Spiels. Ob ihr also zum allerersten Mal in Schnelles Spiel gegen die CPU antretet, ganz locker mit eurem Kumpels im Spaß daddelt oder ein Ante-Up-Match mit hohem Einsatz oder ein hart umkämpftes Pro-Am-Match spielt - NBA 2K21 bietet eine riesige Palette an Gameplay-Erfahrungen und definitiv für jeden etwas.""Der Pro Stick ist seit Jahren fester Bestandteil von 2K-Basketball und ist seit seiner Einführung größtenteils unverändert geblieben. In NBA2K21 haben wir das als Chance genutzt, das Spiel in der Offense etwas aufzufrischen. In den bisherigen Spielen konnte man den Pro Stick in eine beliebige Richtung halten, um einen Sprungwurf zu nehmen. Wir konnten den rechten Stick daher nicht als vollwertigen Dribbling Stick nutzen. Dieses Jahr gibt es daher eine ziemlich einschneidende Änderung der grundlegenden Funktionsweise des Pro Sticks. Kurz gesagt:Durch diese Änderung konnten wir das Arsenal an Dribblingmoves deutlich erweitern und euch über eine intuitivere Steuerung Zugang zu mehr Moves ermöglichen. Ihr werdet sehen, nach ein oder zwei Spielen geht euch das in Fleisch und Blut über und ihr packt reihenweise Anklebreaker aus! Auch die Moves selbst wurden überarbeitet und sind jetzt reaktiver und lassen sich besser aneinanderreihen. Außerdem führt man Streetmoves jetzt durch antippen des linken Triggers aus, ihr löst sie also nicht versehentlich aus, wenn ihr im Park Verteidiger vernascht. Und was die NBA-Sizeups angeht, da haben wir einige neue Signature-Moves ergänzt, beispielsweise Hardens Around-the-Leg-Dribbling, eine neue Version von Kobes Tanz und Durants charakteristishen Hesi-Cross. Eine andere NBA-Legende, Nate Robinson, ist dieses Jahr für das Motion Capturing ins Studio gekommen und hat uns ein paar richtig ausgefallene Moves mitgebracht, die ihr aber alleine entdecken müsst ... Ihr könnt auch aus der Aktion heraus Sizeup-Dribblings ausführen, indem ihr den Pro Stick nach oben haltet und euren Spieler mit dem linken Stick in eine beliebige Richtung bewegt. Insgesamt könnt ihr aus 14 Park- und 36 NBA-Sizeups wählen. Und wenn man dann noch die ganzen 1-zu-1-Sizeup-Pakete und neue anpassbare Escape-Dribblings miteinbezieht, dann ist der Anzahl an Kombos, die ihr in NBA2K21 zeigen könnt, wirklich keine Grenze mehr gesetzt.""Letztes Jahr haben wir individuelle Dribblingstile eingeführt. Magic Johnson wackelte daraufhin auf seine unnachahmliche Weise über den Court, Steve Nash leckte sich die Finger ab und so weiter und so fort. Dieses Upgrade hat es nun auch in die Defense geschafft, wo es jetzt auch individuelle Bewegungsstile gibt. Hier ist die Liste von Spielern, die ihr als Vorbilder für die Bewegungen eures Spielers wählen könnt: Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kawhi Leonard, Pat Beverley, Andre Iguodala und Draymond Green. Außerdem haben wir eine ganze Reihe von Optimierungen an Bewegungsabläufen implementiert, sowohl mit Ball als auch ohne. Das Gefühl an den Sticks ist jetzt einheitlicher und reaktiver.""Die Neugestaltung des Plakettensystems im letzten Jahr, inklusive der Möglichkeit, Plaketten beim Upgrade zu wechseln, hatte im Prinzip nur Fans. Genau dieses System gibt es auch in NBA 2K21 wieder. Während der Lebensdauer von NBA 2K20 haben wir Telemetriedaten gesammelt, die uns eine detaillierte Übersicht darüber verschafft haben, welche Plaketten die Leute bei welchem Build-Typen ausgerüstet haben und welche eher weniger genutzt wurden. Das hat uns immens geholfen, die Plaketten für NBA 2K21 neu zu gestalten und zu kalibrieren. Ihr werdet feststellen, dass nun mehr Plaketten einen echten Nutzen bieten und um einen Platz in eurer Plakettenausrüstung kämpfen. Ihr habt also effektivere Werkzeuge an der Hand, um Spiele auf vielfältigere Weise zu entscheiden. Und hier kommt noch eine gute Nachricht, die der Community sicher gefallen wird: Wir haben "Schneller als der Schatten" entfernt und die Release-Geschwindigkeit wieder in den Sprungwurf-Editor eingebaut. Das ist also schon einmal eine Sache, auf die ihr keine wertvollen Plakettenpunkte vergeuden müsst."Letztes aktuelles Video: Everything is Game Current Gen Gameplay