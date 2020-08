NBA 2K21: Mein Team: Saisons, Unlimited 2.0, Fortschnitt auf Next-Gen mitnehmen und mehr

Screenshot - NBA 2K21 (PC, PS4, One) Screenshot - NBA 2K21 (PC, PS4, One) Screenshot - NBA 2K21 (PC, PS4, One)

Die Entwickler von NBA 2K21 haben einen sehr langen Blog-Beitrag über die Mein-TEAM-Elemente des diesjährigen Basketballspiels veröffentlicht. Zunächst stellte aber Erick Boenisch (Executive Producer bei Visual Concepts) klar, dass Spieler, die NBA 2K21 auf PS4 und Xbox One spielen möchten, ihren Mein-Team-Fortschritt (Domination, Triple Threat usw. und zu eurem kompletten Kontostand an VC, Mein TEAM-Punkten und Token) auf die PS5 respektive die Xbox Series X mitnehmen können. Die einzige Einschränkung ist, dass das nur beim Übergang auf die nächste Generation derselben Konsole mit demselben Konto klappt (von PS4 auf PS5 bzw. von Xbox One auf Xbox Series X).Erick Boenisch: "In NBA 2K21 führen wir in Mein TEAM das Saisonkonzept ein. Das Wichtigste vorweg: Saisons sind für alle kostenlos, sie haben keinerlei bezahlte Komponente. Ich habe für das Design von Mein TEAM Saisons in 2K21 zwei Grundsätze: 1) Neue Preise für fast alle Modi in jeder Saison und 2) Den Modus in jeder Saison um etwas NEUES erweitern. Ich drücke mich hier bewusst vage aus, um unsere Pläne nicht zu spoilern, also habt bitte noch ein wenig Geduld. In einigen Saisons gibt es neuen Content für euch (ein bisschen so wie bei den Spotlight Sims), in anderen wird das Spiel um neue Features erweitert oder es gibt eine interessante Belohnung, der ihr die ganze Saison lang nachjagt. (...) Während der Saison arbeitet ihr darauf hin, tägliche, wöchentliche und saisonbasierte Agendas abzuschließen. Wenn ihr ein Ziel abschließt, erhaltet ihr EP, die euren Saisonlevel erhöhen. Bei jedem Aufstieg gibt es eine Belohnung. Wenn ihr die letzte Stufe innerhalb einer Saison erreicht, bekommt ihr den Saisonhauptpreis. Um das zu erreichen, müsst ihr richtig viel spielen, aber wir sorgen immer dafür, dass die Belohnung die Mühe wert ist. Sehen wir uns doch gleich einmal an, welchen Preis man bekommt, wenn man in Saison 1 die höchste Stufe erreicht: Rosa Diamant Steph Curry! Ein RD Steph Curry ist in der frühen Phase des Spiels ein absoluter Albtraum als Gegenspieler. Und um ihn zu verdienen, müsst ihr einfach nur spielen. Habe ich euer Interesse geweckt? Saisons sind brandneu in NBA 2K21 und versorgen euch das ganze Jahr über mit neuen Inhalten und neuen Spielmöglichkeiten für Mein TEAM! Verdient den Hauptpreis für Saison 1, Rosa Diamant Steph Curry, indem ihr einfach nur Saisonagendas abschließt! (...)"Mein TEAM Limited: "Mein TEAM Limited ist ein brandneuer Mein TEAM-Spielmodus in NBA 2K21. Dieser Modus ist immer nur freitags, samstags und sonntags verfügbar. Das Interessante an der Sache ist, dass sich die Regeln für den Modus jedes Wochenende durch Aktivierung eines neuen Events ändern! Fangen wir mit den Grundlagen an. Mein TEAM Limited ist ein Online-5v5-Multiplayermodus, in dem ihr gegen andere Mein TEAM-Spieler antretet und um Meisterschaftsringe kämpft (mehr dazu gleich). Und wie oben gesagt, interessant wird Mein TEAM Limited durch das "Limited"-Element. Es gibt jedes Wochenende eine andere Beschränkung für die Aufstellungen, um den Charakter des Spiels zu verändern. An einem Wochenende seid ihr beispielsweise darauf limitiert, Spieler unter 24 Jahren einzusetzen. An einem anderen Wochenende dürft ihr nur Spieler in der Aufstellung haben, die Rubin oder niedriger sind."Mein TEAM Unlimited 2.0: "Jede Liga in Mein TEAM Unlimited 2.0 besteht aus bis zu 12 Spielen. Um in die nächste Liga aufzusteigen, müsst ihr in eurer aktuellen Liga eine bestimmte Anzahl von Spielen gewinnen. In der ersten Liga müsst ihr zum Beispiel nur 3 von euren 12 Spielen gewinnen, um aufzusteigen. Sobald ihr den dritten Sieg einfahrt, steigt ihr automatisch in die nächste Liga auf. Ihr müsst die verbleibenden Spiele der ursprünglichen Liga also nicht erst noch zu Ende spielen. Je weiter ihr in den Ligen aufsteigt, desto mehr Siege braucht ihr für den nächsten Aufstieg. Um die Sache interessant zu machen und alle auf Trab zu halten gilt: Wenn ihr nicht die nötigen Siege für den Aufstieg in die nächste Liga holt, müsst ihr (von den insgesamt 12 Spielen) trotzdem noch eine bestimmte Anzahl von Spielen gewinnen, um in der aktuellen Liga zu bleiben! Wenn ihr gut genug seid, um es bis in die höchste Stufe zu schaffen, die Galaxy-Opal-Stufe, wartet dort ein exklusiver Preis auf euch ... falls ihr in dieser letzten Liga eine makellose Bilanz von 12:0 Siegen hinlegt. Das wird alles andere als leicht, aber die Belohnung ist die Mühe mehr als wert. Ach ja, und während ihr durch die Ligen aufsteigt, schließt ihr Saisonagendas ab und verdient wertvolle EP, mit denen ihr eure Saisonstufe erhöht, was wiederum zu einem eigenen Preis führt! The Exchange, die Individualisierung von Plaketten, individualisierbare Evolution-Karten, Aufstieg, IDOLS Series Collection, Mein TEAM-Promo-Packs, Signature-Herausforderungen, Zieltracker etc. findet ihr hier