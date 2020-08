NBA 2K21: "Meine Karriere", das Viertel am Strand und weitere Spielmodi

"WNBA: Die WNBA ist auch in NBA 2K21 wieder mit von der Partie, mit den Modi 'Jetzt spielen' und 'Saison' und allen 12 Teams der Liga. Erlebt WNBA-Basketball mit den besten Spielerinnen der Welt!

Mein GM / Meine LIGA: Nehmt auf dem Chefsessel Platz und trefft Entscheidungen, die sich nicht nur auf euren Spieler oder euer Team auswirken, sondern auf die gesamte Franchise und sogar die ganze Liga. Egal, ob ihr Rookies draftet, Trades einfädelt oder mit eurem Team in eine andere Stadt umzieht - jede Entscheidung, ob groß oder klein, wirkt sich auf den langfristigen Erfolg oder Misserfolg eurer Basketballfranchise aus.

Jetzt Spielen: Startet blitzschnell ein unkompliziertes Basketballspiel gegen einen Freund oder die KI und spielt vier Viertel intensiven NBA 2K-Basketball. Wählt euer aktuelles Lieblingsteam: oder ein Klassisches Team oder All-Time-Team - und lenkt eure Offense mit genre-definierender Steuerung und Individualisierung. Authentischere NBA-Action gibt es nirgendwo."

2K Games hat den Spielmodus "Meine Karriere" in NBA 2K21 näher vorgestellt. Versprochen wird ein "persönliches, cinematisches Basketballerlebnis", in dem man einen individuellen Spieler erstellt und ihn dann auf dem Parkett und abseits davon auf den Gipfel seiner Karriere führt. 2K Games : "Die diesjährige Karrierestory, The Long Shadow (Der lange Schatten) erzählt die Geschichte von Junior, dem Sohn eines früher extrem populären Basketballers. Junior versucht, es in die NBA zu schaffen, und muss dabei gleichzeitig seinem Vermächtnis gerecht werden und seinen eigenen Weg gehen - von der Higschool über das College bis in die beste Liga der Welt. Um diese Reise noch authentischer und realistischer zu machen, könnt ihr in der Story in NBA 2K21 aus zehn offiziell lizenzierten Colleges wählen: Michigan State, UConn, Florida, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University und West Virginia.""Aber wenn ihr es einmal in den Draft geschafft habt, ist das natürlich nicht das Ende eurer Reise, sondern erst der Anfang! Ihr müsst den richtigen Agenten wählen, die Teaminterviews meistern, beim NBA Combine überzeugen und euren Draftwert verbessern, um euch in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Natürlich wäre Meine KARRIERE nicht Meine KARRIERE, wenn es nicht einige berühmte und bekannte Gesichter zu sehen gäbe. In NBA 2K21 erlebt ihr Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy), Mireille Enos (The Killing, World War Z), die Coverathleten Damian Lillard und Zion Williamson und noch viele mehr (...)"Das diesjährige Viertel, in dem die virtuellen Basketballspieler ihren virtuellen Alltag verbringen, ist diesmal an einem Strand angesiedelt."Ob ihr in 3-gegen-3-Streetballspielen antreten, in 5-gegen-5-ProAM-Spielen um höhere Einsätze spielen oder einfach nur mit den neuesten Klamotten, Schuhen und mehr euren Style präsentieren wollt - in NBA 2K21 gibt es jede Menge zu tun und jede Möglichkeiten, eurer Individualität Ausdruck zu verleihen. (...) Jetzt ist es offiziell – willkommen am 2K Beach! Genießt den sonnigen Strand und das glitzernde Meer dieser atemberaubenden neuen Location, umgeben von modernen Einrichtungen, in denen ihr SWAG's, The Rec, den NBA-Store und vieles mehr findet. In NBA 2K21 wird es zahlreiche Events am 2K Beach geben, die euch das ganze Jahr über Grund geben, das Viertel am Strand zu besuchen."Weitere Spielmodi:Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K21 wird am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X folgen später.Letztes aktuelles Video: 2K Beach MyCareer Trailer