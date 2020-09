NBA 2K21: Basketball für PC, PS4, Stadia, Switch und Xbox One veröffentlicht

"Realer denn je - Mit Verbesserungen an der visuellen Präsentation, der Spieler-KI, den Spielmodi und mehr legt NBA 2K21 die Messlatte als authentischste und realistischste Basketball-Erfahrung erneut eine Stufe höher. Die Spieler spüren die Energie der Zuschauer, die Intensität des Wettkampfs und den Unterhaltungswert des wohl fesselndsten Sportspiels der heutigen Zeit

Elite-Gameplay - Der weiterentwickelte Pro Stick ermöglicht den Spielern so viel Ballkontrolle wie nie zuvor. Sie können gezielt Sprungwürfe und Korbleger machen und durch ihr effektiveres Ball-Handling neue Dribble-Moves freischalten

Das persönliche G.O.A.T.-Team - Im MeinTEAM-Modus können die Spieler ihre liebsten NBA-Stars und Basketball-Legenden zusammenstellen und gegen andere Fans aus aller Welt antreten. Neu in NBA 2K21: Zeitlich begrenzte Saisons bieten einzigartige Belohnungen in neuen und wiederkehrenden MeinTEAM-Modi

Neue MeineKARRIERE-Story - Das brandneue, filmreife MeineKARRIERE-Erlebnis "The Long Shadow" führt die Spieler vom Highschool-Basketball über 10 offiziell lizenzierte College-Programme bis in die NBA. Sie müssen sowohl auf dem Court als auch jenseits des Spielfelds groß rauskommen, um ihren MeinSPIELER ganz nach oben zu bringen und sich einen Namen zu machen

Neuer Neighborhood-Schauplatz - Die neue Neighborhood, das Viertel, in NBA 2K21 bringt die Spieler mit brandneuer Optik und Aufmachung an den Strand, wo sie bei 1v1-, 3v3- und 5v5-Matches Sonne tanken können. Sie können in 2K Beach zeigen, was sie draufhaben, an Pro-Am-Wettkämpfen teilnehmen und Preise in dynamisch aktualisierten 2K Compete Events absahnen

Angesagte Ausstattung und Musik - Die Spieler können sich von Kopf bis Fuß mit brandneuer Bekleidung, Zubehör und Schuhen von ihren Lieblingsmarken ausstatten. Auf dem Spielfeld gibt es einen dynamischen NBA 2K21-Soundtrack mit angesagten Künstlern und noch unentdeckten Musikern aus aller Welt – sogar zwei bisher unveröffentlichte Dame-D.O.L.L.A.-Tracks geben ihr Debüt im Spiel

USA-Basketball – Mit seinen Klassiker-Teams, den MeinTEAM-Karten mit vergangenen Basketball-Größen und der angesagten MeinSPIELER-Ausstattung ist NBA 2K21 eine Hommage an das Basketball-Vermächtnis der USA"

2K Games hat NBA 2K21 für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One veröffentlicht. Unser Test befindet sich in Arbeit und ist für die kommende Woche geplant.Die ersten Nutzerbewertungen des Basketballspiels sind durchwachsen. Im PlayStation Store hat das Spiel "3 von 5 Sternen" bekommen (148 Bewertungen) und auf Steam sind die Rückmeldungen "äußerst negativ" (nur 18 Prozent von 1.160 Nutzerreviews sind "positiv"). Der Tenor der Bewertungen auf Steam ist, dass es kaum Veränderungen und Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger geben würde. Lediglich der "Shot Meter" wird als Neuerung erwähnt, stößt aber nicht immer auf Gegenliebe, da darunter die Spielgeschwindigkeit leiden würde."Dies ist womöglich eines der einzigartigsten Jahre aller Zeiten für die NBA und den Basketball-Sport, und das Team bei Visual Concepts ist stolz, dass es Millionen von Spielern weltweit nun NBA 2K21 präsentieren kann", so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. "Wir können es gar nicht abwarten, die Sticks zu ergreifen und noch heute mit unserer Fan-Community zu spielen. Wir sehen uns auf dem Court!"Features der Current-Gen-Version von NBA 2K21 (laut Hersteller):Die Current-Gen-Version von NBA 2K21 mit Damian Lillard auf dem Cover ist zum Preis von 69,99 Euro für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erhältlich. Die NBA 2K21 Mamba Forever Edition für die aktuelle Generation, deren Cover die Basketball-Legende Kobe Bryant in seinem Nr. 8-Trikot ziert, kostet 99,99 Euro erhältlich sein. Eine Übersicht aller verfügbaren Versionen gibt es hier "Die Mamba Forever Edition bietet Spielern einen Doppelzugang für NBA 2K21 für die aktuelle und nächste Konsolengeneration, wahlweise auf PlayStation oder Xbox, indem sie auf jeder Plattform der aktuellen oder nächsten Generation innerhalb derselben Konsolenfamilie eine Kopie der Standard-Edition von NBA 2K21 für die andere Generation ohne Aufpreis erhalten. NBA 2K21 beinhaltet auch MeinTEAM Cross-Progression und ein gemeinsames VC Wallet innerhalb derselben Konsolenfamilie (PS4 zu PS5, Xbox One zu Xbox Series X), so dass alle MeinTEAM-Punkte, Tokens, Karten und Fortschritte in den Versionen von NBA 2K21 der aktuellen und nächsten Generation innerhalb derselben Konsolenfamilie geteilt werden können. Durch das gemeinsame VC Wallet sind zudem alle verdienten oder erworbenen VC sowohl in der Version von NBA 2K21 für die aktuelle als auch für die nächste Generation innerhalb derselben Konsolenfamilie verfügbar." ( Dual-Access-FAQ Letztes aktuelles Video: Everything is Game