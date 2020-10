NBA 2K21: Erste und "nicht nachbearbeitete" Spielszenen aus der Next-Gen-Version (PS5)

"Ein spektakulärer Grafikfortschritt: Ausleuchtung, Texturen, Physiken, Animationen und mehr Funktionen der nächsten Generation bringen die visuelle Präsentation von NBA 2K21 an die Grenze des Machbaren

2K Games hat das erste Video mit Spielszenen aus der Next-Generation-Version von NBA 2K21 veröffentlicht. Das Spiel "wurde von Grund auf neu erschaffen, um die (...) Power, Geschwindigkeit und Technologie der Next-Gen-Konsolen zu nutzen", heißt es in der Pressemitteilung."Nie zuvor ist uns ein derartiger Grad an Grafikrealismus in einem Videospiel gelungen", so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. "NBA 2K21 ist ein herausragender Titel, der wie kein anderer das Versprechen der Next-Gen-Konsolen erfüllt: absolut revolutionäre Grafik, blitzschnelle Ladezeiten, unglaubliche neue Spielfunktionen und Gameplay, das nur mit der Hardware der nächsten Generation möglich ist."Das folgende Video wurde auf einer PlayStation 5 aufgezeichnet. Zu sehen ist ein Freundschaftsspiel der Golden State Warriors und Dallas Mavericks. Der Publisher betont extra, dass die Aufnahmen "nicht nachbearbeitet" wurden.Letztes aktuelles Video: NextGen Gameplay RevealZu den Features der Next-Gen-Version von NBA 2K21 gehören:NBA 2K21 erscheint am 10. November weltweit für Xbox Series X und Xbox Series S. Die Version für PlayStation 5 folgt am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea und am 19. November in allen anderen Gebieten.2K Games: "Das heutige Gameplay-Video ist nur der Anfang, es folgt noch viel mehr an Infos zur Next-Gen-Version von NBA 2K21. Ab morgen werden wir in drei Courtside Reports die ganzen neuen Next-Gen-spezifischen Spielelemente vorstellen, die das Kern-Gameplay, neue Bewegungsoptionen und die „Impact Engine“ umfassen, wie auch die Next-Gen-KI und größere Änderungen am Mein SPIELER-Editor. In den kommenden Wochen können die NBA-Fans sich außerdem darauf freuen zu erfahren, was es Neues bei Meine KARRIERE, der WNBA, bei Mein GM und Meine LIGA gibt. Und natürlich bekommen sie einen ausführlichen Einblick in das bis dato größte Online-Basketball-Community-Feature von NBA 2K, vormals bekannt als das Viertel."