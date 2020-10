NBA 2K21: Video: Entwickler stellen die Next-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X|S vor

"Blitzschnelle Ladezeiten: Durch die Nutzung der in den Next-Gen-Konsolen integrierten SSD-Laufwerke hat NBA 2K21 jetzt unglaublich kurze Ladezeiten und bringt die Spieler direkt in die Action.

Näher dran am realen Basketball als jemals zuvor: Next-Gen-Verbesserungen bei Bewegung, Kollision, Dribbling und mehr machen NBA 2K zu einem Erlebnis, in dem die Grenzen zwischen Realität und Spiel verblassen.

Die Arena erwacht zum Leben: In NBA 2K21 wurde ein neues Maß an Publikums-Interaktivität verwirklicht, mit mehr als 150 KI-gesteuerten Charakteren, die die Lower Bowl der Arena bevölkern.

Eine neue Perspektive im Spiel: Die dynamische neue Rail-Cam-Präsentation versetzt den Spieler bei vollem Überblick über das Spiel auf den Hartholzboden und betont dabei die unglaubliche Grafikpracht der Spieler und Arenen.

Apropos Kommentare - langjährige Fans wird es freuen zu hören, dass es in der Next-Gen-Version von NBA 2K21 zwei verschiedene Kommentatoren-Teams gibt! Zusätzlich zu den aktuellen Kommentatoren Kevin Harlan, Greg Anthony und David Aldridge hören die Spieler auch Brian Anderson (als Hauptkommentator), Grant Hill (als Co-Kommentator) und Allie LaForce (als Seitenlinien-Reporterin), um für Abwechslung bei der Kommentation zu sorgen. Umfassende Analysen werden immer noch von besonderen Gästen gegeben, unter anderem von Doris Burke, Steve Smith, Chris Webber, Brent Barry, Clark Kellogg und anderen."

2K Games hat die Next-Gen-Versionen von NBA 2K21 ab 35,99€ bei kaufen ) näher vorgestellt. Executive Producer Erick Boenisch und Gameplay Director Mike Wang kommentieren einen Video-Mitschnitt einer sich noch in Arbeit befindlichen Version, in der die Golden State Warriors gegen die New Orleans Pelicans spielen. In dem Video geben die Entwickler verschiedene Beispiele dafür, welche Verbesserungen die Next-Gen-Version auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S bieten werden.Verbesserungen laut Hersteller:"Diesen Donnerstag enthüllt 2K neue Spielmodi und Features, die es exklusiv in den Next-Gen-Versionen von NBA 2K21 geben wird. Danach folgt eine vollständige Enthüllung des Online-Basketball-Community-Features von NBA 2K, welches das bisherige Viertel ersetzt."Die Next-Gen-Versionen von NBA 2K21 erscheinen weltweit am 10. November für Xbox Series X|S und am 12. November bzw. 19. November für PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: NextGenGameplay Kommentar des Entwicklers