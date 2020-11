NBA 2K21: Die Next-Generation-Version "der Stadt"

2K Games hat die Next-Generation-Version "der Stadt" aus NBA 2K21 ab 39,00€ bei kaufen ) näher vorgestellt. Die Stadt ist eine virtuelle Basketball-Community als Multiplayer-Umgebung. Den Trailer findet ihr weiter unten."Die Karte ist um ein Vielfaches größer als alle bisherigen Viertel und beinhaltet eindrucksvolle Hochhäuser, weitläufige Plätze, ein Stadtzentrum und einzelne Bezirke, die von rivalisierenden Gruppen kontrolliert werden", schreibt der Publisher. Weitere Details findet ihr auch im Next-Gen-Courtside Report Die Next-Gen-Version von NBA 2K21 erscheint am 10. November für Xbox Series X|S und am 12. November (19. November in Europa) für PlayStation 5.Letztes aktuelles Video: NextGenVersion Willkommen in der Stadt