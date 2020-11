NBA 2K21: Next-Gen-Neuerungen: Erweiterte Meine-Karriere-Story und der Modus 'Meine NBA'

2K Games hat zwei weitere Features angekündigt, die es exklusiv in der Next-Generation-Version von NBA 2K21 ab 39,00€ bei kaufen ) geben wird. Gemeint ist eine erweiterte 'Meine-Karriere'-Story und der neue Modus 'Meine NBA'. Die Next-Gen-Version von NBA 2K21 erscheint am 10. November für Xbox Series X|S und am 12. bzw. 19. November für PlayStation 5. Ein kostenloses Next-Gen-Upgrade von PS4 auf PS5 bzw. Xbox One auf Xbox Series X|S bekommen lediglich die Käufer der "Mamba Forever Edition"."In der Current-Gen-Version von NBA 2K21 erleben die Spieler in der diesjährigen Story 'Der lange Schatten' die Geschichte von Junior, der als Sohn eines berühmten Basketball-Stars mit seinem Vermächtnis zu kämpfen hat, und seinem Weg in die NBA. In der Next-Gen-Version von NBA 2K21 erhalten die Spieler mehr Optionen als je zuvor, um zu bestimmen, wie sie in die Liga gelangen - ob direkt von der High School aus wie Kobe Bryant und LeBron James oder über die volle College-Ball-Erfahrung wie Draymond Green. Komplett neu in der Reihe ist die NBA G League, die offizielle Nachwuchsspieler-Liga der NBA, der auch der frisch gebackene NBA-Champion 2020-2021 Alex Caruso entstammt", erläutert der Publisher."Meine NBA" wird so beschrieben: "Spieler von 'Meine LIGA' und 'Mein GM' zählen zu den begeistertsten NBA 2K-Fans. Dieses Jahr können sie sich mit Meine NBA auf einen überarbeiteten Liga-Management-Modus freuen. In Meine NBA können die Spieler ihre eigene Liga erstellen und mit so viel Kontrolle wie nie als GM und Commissioner verwalten. Die neuen Funktionen in NBA 2K21 umfassen die Möglichkeit, Ligen mit 12 bis 36 Teams zu erschaffen, Spieler in der G League aufzubauen und neue Punkteregeln wie das ELAM-Ending aufzustellen. Mehr Details gibt es im Courtside Report ."Letztes aktuelles Video: NextGenVersion Willkommen in der Stadt