NBA 2K21: "Next-Generation-Version" veröffentlicht

"Next-Gen-Grafik, Next-Gen-Realismus - Nur auf Next-Gen-Spielplattformen erleben Spieler das NBA-Spiel realistischer und immersiver als jemals zuvor. Die dynamische neue Rail-Cam-Präsentation katapultiert den Spieler direkt auf den Hartholzboden, ermöglicht die vollständige Ansicht des Spiels und unterstreicht die unglaubliche optische Ähnlichkeit der Spieler und des Spielfelds.

Blitzschnelle Ladezeiten - Dank der integrierten Solid-State-Drives (SSDs) der Next-Gen-Konsolen zeichnet sich NBA 2K21 nun durch extrem kurze Ladezeiten aus, die Spieler direkt in die Action verfrachten.

Die Arena erwacht zum Leben - Spieler betreten dank der 'Lower-Bowl'-Präsentation eine lebendige, atmende Arena und erleben die Eindrücke und Geräusche des Spielfelds und der Zuschauerränge mithilfe von über 150 KI-Charakteren: Aufgezeichnete Interviews von Reportern, Interaktionen zwischen Fans, Verkäufer, die ihren Geschäften nachgehen, und vieles mehr.

Glatter, härter, präziser - Enorme Next-Gen-Verbesserungen erstrecken sich über alle Aspekte des Gameplays und verwischen die Grenzen zwischen Spiel und Realität. Spieler können den Bogen ihres Wurfs oder das Tempo ihrer Size-Ups steuern, mithilfe der neuen Fußplatzierungstechnologie 3er-Stepbacks ausführen, sich dank der neuen Kontakt-Engine im Sprung drehen und wenden und mehr. Mit dem neuen DualSense-Controller für PlayStation 5 fühlen Spieler Zusammenstöße im Spiel sowie das neue Energie-/Ermüdungssystem dank seiner anpassungsfähigen Trigger und haptischen Feedback-Funktionen."



"Willkommen in der Stadt - Das Viertel war gestern, herzlich willkommen in der Stadt. Eine um ein Vielfaches größere Karte als vorherige Viertel, ein überragendes Veranstaltungszentrum für alle Basketball-Aktivitäten und mehrere Bezirke und Fraktionen laden zu einem enorm erweiterten, nahtloseren Basketball-Leben ein - nur möglich auf Next-Gen-Spieleplattformen.

Einführung von The W - The W baut die im letzten Jahr eingeführte WNBA-Erfahrung aus und ist die allererste 'WNBA Mein SPIELER'-Erfahrung für die NBA 2K-Reihe. Spieler können sich ihre eigene, vollständig anpassbare WNBA-Spielerin erstellen und mit ihr eine Profi-Karriere mit allen 12 WNBA-Teams und den größten Stars der Liga durchleben. Aus erster Hand erleben sie in 'The W Online' spannende Wettkämpfe mit intensiven 3v3-'Mein SPIELER'-Wettbewerben auf einem wunderschönen neuen Spielfeld, das es nur in diesem Spielmodus gibt.

Ganz persönliche Basketball-Reise - Mit brandneuen Spieler-Entscheidungen und dynamischen Karrierebahnen können Spieler ihr 'Meine KARRIERE'-Schicksal selbst in die Hand nehmen. Die Basketball-Karriere beginnt bereits in der Highschool und wird über vier Jahre im College an einer von 10 authentischen US-Universitäten oder in der NBA-G-Liga fortgesetzt.

Überarbeitetes Liga-Management mit Meine NBA und Meine WNBA – Hier gehören die NBA und WNBA ganz den Spielern. Der Modus ermöglicht ihnen eine nie da gewesene Kontrolle über jeden Aspekt des Spiels. Sie können ihre eigene NBA-Liga mit 36 Teams erschaffen oder die Anzahl auf 12 reduzieren, Spieler-Wachstum über das Boom/Bust-System regulieren und individuelle Aufstellungen und Szenarien mit der Community teilen.

Branchenführender Spiel-Soundtrack - Die größte und ultimativste Musiksammlung, die es in NBA 2K je gab, mit über 350 Songs, die Spielern zur Lebensdauer des Spiels zur Verfügung stehen."

2K Games hat die Next-Generation-Version von NBA 2K21 ab 39,00€ bei kaufen ) für Xbox Series X|S veröffentlicht. Die PS5-Version folgt am 12. November 2020 in bestimmten Regionen und am 19. November) in Europa.

Der Forward-Spieler der New Orleans Pelicans - Zion Williamson - ziert das Titelbild der Next-Gen-Version von NBA 2K21. Diese ist für 69,99 Euro auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Die NBA 2K21 Mamba Forever Edition für Next-Gen verfügt über ein eigenes Cover mit Kobe Bryant und ist für 99,99 Euro erhältlich ( Details ).Die Mamba Forever Edition enthält doppelten Zugriff auf NBA 2K21 für Next-Gen- und Current-Gen-Versionen des Spiels - entweder auf PlayStation- oder Xbox-Konsolen in Form einer Ausgabe der Standard-Edition des Spiels der jeweils anderen Generation innerhalb derselben Konsolenfamilie. Zudem verfügt NBA 2K21 über 'Mein TEAM'-Cross-Fortschritt und ein gemeinsames Konto für virtuelle Währung innerhalb derselben Konsolenfamilie (PS4 zu PS5, Xbox One zu Xbox Series X|S), durch das alle 'Mein TEAM'-Punkte, -Tokens, -Karten und -Fortschritte auf den Current- und Next-Gen-Versionen von NBA 2K21 geteilt werden können ( Details ).