Frostpunk: The Board Game: Kickstarter-Kampagne für das Frostpunk-Brettspiel gestartet

Die Kickstarter-Kampagne für das Frostpunk-Brettspiel ist gestartet worden. Bis zu vier Spieler übernehmen die Rolle der Anführer von kleinen Kolonien in einer postapokalyptischen Welt, die von einer schweren Eiszeit heimgesucht wurde. Das Spiel wird als "brutal, herausfordernd und komplex" beschrieben, soll aber leicht zu erlernen sein. Die Bürger sollen nicht nur sprachlose Figuren auf dem Brett sein. Die Mitglieder der Gesellschaft werden Forderungen stellen und auf die aktuelle Stimmung reagieren, so dass jede Entscheidung und Handlung bestimmte Konsequenzen hat.Das Brettspiel kann solo oder kooperativ mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Als Anführer der Überlebenskolonie wird man die Rolle(n) von Sozial-, Gesundheits-, Generator- und Ressourcenberatern übernehmen. Der Schlüssel zum Erfolg ist die effiziente Verwaltung sowohl der Bürger als auch der Infrastruktur, einschließlich des Generators (als Miniatur aus Plastik). Die Einwohner der Kolonie sind nicht nur eine Ressource. Sie werden Forderungen stellen, während sie auf die aktuelle Situation reagieren. Auch eine App als Begleitprogramm, das es Spielern, die weit voneinander entfernt sind, ermöglicht, mehrere Exemplare des Spiels gemeinsam in einer gemeinsamen Umgebung zu nutzen.Frostpunk: The Board Game entsteht in Zusammenarbeit mit Glass Cannon Unplugged - einem neuen Studio, in dem Jakub Wisniewski (This War of Mine: The Board Game), Michal Ozon (Ex-COO von Phalanx) und Adam Kwapinski (Autor und Brettspieldesigner von Nemesis und Lords of Hellas) arbeiten.Letztes aktuelles Video: Ankündigung