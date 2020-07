Cardaclysm: Die Kartenschlachten gegen die Reiter der Apokalypse haben begonnen

Triff auf 5 Fraktionen und über 200 Karten, jede mit einzigartigen Fähigkeiten, eigenem Artwork und 3D-Animation

Rüste deinen Helden mit über 40 Artefakten aus

Tritt gegen fünf mythische Bosse an, jeder mit seiner ganz eigenen Spielmechanik

Erkunde endlos generierte Welten in verschiedenen Biomen

Schließe Herausforderungen ab und tausche Karten in der Interdimensionalen Schenke, die du zwischen Aufträgen besuchst

Am 29. Juli 2020 haben Elder Games, Headup Games und WhisperGames das apokalyptische Sammelkartenspiel Cardaclysm im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 5. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Zur Veröffentlichung der Vollversion soll der Preis angehoben werden. DIe bisherigen Nutzerreviews sind "ausgeglichen" (aktuell sind 52 Prozent von 19 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Du bist ein dunkler Magier und hättest nicht mit Magie und Zaubern herumpfuschen sollen, die deine eigenen Kräfte übersteigen. Aber du hast es trotzdem getan. Und dieses Mal ist es richtig daneben gegangen: Du hast die vier apokalyptischen Reiter und ihr Gefolge auf die Welt losgelassen! Wirklich saubere Arbeit... Also beeil dich, schnapp dir deine magischen Karten und schicke sie in ihre höllische Dimension zurück, bevor die Apokalypse alles und jeden zerstört - und vor allem, bevor der alte Magierrat entdeckt, was du angestellt hast...Cardaclysm: Shards of the Four ist ein prozedural generiertes Sammelkartenspiel mit Rollenspielelementen! Sammle Kreaturen- und Zauberkarten auf deiner Reise und entfessle ihre Macht, wenn sich dir jemand in den Weg stellt! Die Spielwelt wird endlos generiert, es gibt immer etwas Neues zu entdecken!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer