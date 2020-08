Exo One: Demo: Prolog des interplanetarischen Erkundungs-Abenteuers

Der australische Entwickler Exbleative und Indie-Publisher Future Friends Games haben Exo One: Prologue als (kostenlose) Demo von Exo One auf Steam veröffentlicht. Der Prolog ist der Beginn eines surrealen und interplanetarischen Abenteuers in unerforschte Weiten und fungiert als Einführung in die Mechaniken und die Atmosphäre des Hauptspiels, das im Laufe des Jahres für PC und Xbox Series X erhältlich sein wird."Das Steam Summer Festival, bei dem die Prologue-Demo für kurze Zeit erhältlich war, hat jede Menge Spaß gemacht und es war toll zu sehen, wie viele neue Spieler eine gute Zeit mit Exo One hatten. Damit so viele Spieler wie möglich Exo One ausprobieren können, veröffentlichen wir jetzt den Prolog auf Steam", sagt Jay Weston, Entwickler von Exo One.Beschreibung von Exo One laut Entwickler: "Bereise mit einem schwerkraftbasierten Bewegungssystem, geheimnisvolle Landschaften weit draußen im All. Transformiere dein Schiff zwischen einer Sphäre und einem Gleiter hin und her um in Bewegung zu bleiben. Mithilfe der Gelände unter dir und den Wolken über dir kannst du kolossale Geschwindigkeiten aufbauen und dich in ungeahnte Höhen vorwagen. Erlebe wunderschöne Sci-Fi-Planeten, schwebe durch Wolkengebilde, gleite und rolle Hügel und Berge herunter und drifte auf die Horizonte unerforschter Planeten zu. Atmosphärische, abwechslungsreiche Visuals verbinden sich mit einem hypnotischen Gitarrensoundtrack. Öffne ein Wurmloch und mach dich auf die erste Reise der Menschheit außerhalb des Sonnensystems."Letztes aktuelles Video: Xbox Series X Announcement Trailer