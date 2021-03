Exo One: Trailer zeigt Flug über den Planeten "Gnowee"

Die Entwickler von Exo One haben einen weiteren Trailer auf dem jüngsten ID@Xbox-Event gezeigt. Der Clip besteht aus einem einzigen langen Shot und zeigt, wie sich das Exo-One-Vehikel über die Weiten des Planeten "Gnowee" bewegt. Das Spiel ist eine interplanetarische Reise durch Raum und Zeit. Als Spieler steuert man ein mysteriöses Raumschiff, das die Schwerkraft manipulieren kann. Mit diesem Schiff driftet man durch abwechslungsreiche Planeten. Exo One soll im Laufe des Jahres für PC und Xbox Series X/S erscheinen.Beschreibung von Exo One (laut Hersteller): "Bereise mit einem schwerkraftbasierten Bewegungssystem, geheimnisvolle Landschaften weit draußen im All. Transformiere dein Schiff zwischen einer Sphäre und einem Gleiter hin und her um in Bewegung zu bleiben. Mithilfe der Gelände unter dir und den Wolken über dir kannst du kolossale Geschwindigkeiten aufbauen und dich in ungeahnte Höhen vorwagen. Erlebe wunderschöne Sci-Fi-Planeten, schwebe durch Wolkengebilde, gleite und rolle Hügel und Berge herunter und drifte auf die Horizonte unerforschter Planeten zu. Atmosphärische, abwechslungsreiche Visuals verbinden sich mit einem hypnotischen Gitarrensoundtrack. Öffne ein Wurmloch und mach dich auf die erste Reise der Menschheit außerhalb des Sonnensystems."Letztes aktuelles Video: Gnowee Trailer