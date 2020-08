Gonner2: Video: Spielszenen aus der Beta

Intense platformer shooter actionProcedurally generated levels in a strange and surreal world

Nonlinear level structure

A bunch of heads, guns and upgrades that you can combine

Boss fights

Secrets & mysteries!"

Einen ausführlichen Einblick in Gonner2 erlaubt das folgende, fast zehn Minuten lange (unkommentierte) Spielszenen-Video aus einer Beta-Version. Publisher Raw Fury und Entwickler Art in Heart wollen das Spiel im vierten Quartal 2020 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: BetaSpielszenen Produktbeschreibung : "In GONNER2, our altruistic and unexpected hero Ikk is back! And this time Death needs his help. Her lair has been taken over by a mysterious presence and she needs Ikk to take it down. Journey your way through deep dark chaotic places with sparks of unimaginable colour and crazy bosses, all while trying to literally keep your head!! GONNER2 is a procedurally generated platformer with roguelike elements that will keep you on your toes - now with more added, colour and chaos!Experience: