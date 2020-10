Gonner2: Action-Plattformer im Roguelike-Stil erscheint in der kommenden Woche

Packende Platformer-Shooter-Action

Prozedural generierte Level in einer seltsamen und surrealen Welt

Nichtlineare Levelstruktur

Eine Reihe von Köpfen, Waffen und Verbesserungen zum Kombinieren

Jede Menge Geheimnisse!

Der Roguelike-Action-Plattformer GONNER2 wird laut Gematsu.com am kommenden Donnerstag, 22. Oktober erscheinen. Der Titel von Publisher Raw Fury und Entwickler Art in Heart wird dann für PC ( via Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht."In GONNER2 kehrt unser selbstloser und unverhoffter Held Ikk wieder zurück! Dieses Mal braucht die Todesgöttin seine Hilfe. In ihrem Unterschlupf hat sich eine mysteriöse Wesenheit eingenistet und Ikk soll sie beseitigen. Du reist durch eine dunkle, chaotische Welt voller unglaublicher Farben und verrückter Bosse und versuchst, nicht den Kopf zu verlieren – im wahrsten Sinne des Wortes!!! GONNER 2 ist ein prozedural generierter Platformer mit Roguelike-Elementen, die dich auf Trab halten werden – jetzt mit noch mehr Farben und Chaos!GONNER2 ist die Fortsetzung des mit dem IGF-Award ausgezeichneten Spiels GoNNER."Letztes aktuelles Video: BetaSpielszenen