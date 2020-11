Gonner2: Verspäteter PS4-Auftritt des Roguelike-Plattformers

Packende Platformer-Shooter-Action

Prozedural generierte Level in einer seltsamen und surrealen Welt

Nichtlineare Levelstruktur

Jede Menge Köpfe, Waffen und Verbesserungen zum Kombinieren

Jede Menge Geheimnisse!

Auf PC, Xbox One und Nintendo Switch ist Gonner2 ab 11,69€ bei kaufen ) bereits seit Ende Oktober im Einsatz. Auf PlayStation 4 haben Art in Heart und Raw Fury das 2D-Jump'n'Shoot hingegen erst am 23. November veröffentlicht. Neben der 12,99 Euro kostenden Standard Edition gibt es im PlayStation Store auch ein Lose Your Head Deluxe Bundle für 19,99 Euro, in dem zusätzlich der IGF-prämierte Vorgänger enthalten ist. Auf beide Editionen können Mitglieder von PlayStation Plus bis zum 1. Dezember einen Rabatt von 20 Prozent geltend machen, so dass sie nur 10,39 Euro bzw. 15,99 Euro zahlen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In GoNNER2 kehrt unser selbstloser und unverhoffter Held Ikk wieder zurück! Dieses Mal braucht die Todesgöttin seine Hilfe. In ihrem Unterschlupf hat sich eine mysteriöse Wesenheit eingenistet und Ikk soll sie beseitigen. Du reist durch eine dunkle, chaotische Welt voller unglaublicher Farben und verrückter Bosse und versuchst, nicht den Kopf zu verlieren - im wahrsten Sinne des Wortes!!! GoNNER 2 ist ein prozedural generierter Platformer mit Roguelike-Elementen, die dich auf Trab halten werden - jetzt mit noch mehr Farben und Chaos!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer