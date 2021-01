Valheim: Survival und Erkundung: Wikinger-Abenteuer startet Anfang Februar in den Early Access

Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC)

Coffee Stain Publishing (Deep Rock Galactic und Goat Simulator) und das Entwicklerteam Iron Gate Studio werden Valheim am 2. Februar 2021 in den Early Access auf Steam schicken. Valheim ist ein Open-World-Erkundungs- und Survivalspiel in einer prozedural generierten Welt, die von der nordischen Mythologie und der Kultur der Wikinger inspiriert ist. Die Spieler haben alleine oder im kooperativen Multiplayer-Modus die Aufgabe, dieses Reich von Odins uralten Feinden zurückzuerobern. Dazu errichten sie Methallen und Burgen, fertigen Waffen und Rüstungen und überqueren die Ozeane auf der Suche nach neuen Horizonten. Außerdem soll man oft "sterben"."Valheim ist eine riesige, prozedural generierte Welt, in der dunkle Wälder, verschneite Gebirgsketten und mystische Auen in fantastischer Lo-Fi-Grafik darauf warten, von Spielern erkundet zu werden. In Valheim kämpfen unsterbliche Wikinger gegen uralte Bossgegner aus Mythen und Legenden in einem Kampfsystem auf Grundlage von Ausweichen und Blocken mit einer großen Auswahl an Waffen. Das Wikingerepos kann allein oder mit bis zu neun Freunden gespielt werden, denn wer will dem Tod schon ständig allein ins Auge schauen? Abseits der tödlichen Gefahren bietet Valheim Spielern ein flexibles Bausystem für Häuser und Basen, intuitives Anfertigen von Gegenständen und Schiffen und dedizierte Server.""Valheim ist wirklich hart. Du wirst oft sterben. Deine Freunde werden oft sterben. Aber wir hoffen, dass wir die richtige Balance zwischen übertriebener Härte und einer belohnenden und herausfordernden Spielerfahrung gefunden haben", sagt Richard Svensson, der CEO von Iron Gate Studio. "Die Welt, die wir erschaffen haben, ist groß und abwechslungsreich und bietet Platz für noch so viel mehr. Wir freuen uns darauf, neue Spieler in unserer Community zu begrüßen und im Early Access mit ihnen zu arbeiten.""Schon in der Beta hat sich eine treue und engagierte Community rund um Valheim gebildet, was für uns als Publisher wichtig ist", sagt Albert Säfström, der CEO von Coffee Stain Publishing. "Valheim zu erkunden fühlt sich an, wie wirklich draußen zu sein und nicht in einer virtuellen Welt. Gerade jetzt, wo so viele von uns drinnen festsitzen und andere nur virtuell treffen können, ist das genau die Abwechslung, die wir jetzt brauchen."Der folgende Termin-Trailer wird musikalisch passend von Amon Amarth (Shield Wall) untermalt.Letztes aktuelles Video: Early Access Date Reveal Trailer