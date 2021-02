Valheim: Überlebenskampf als Wikinger legte einen starken Early-Access-Start auf Steam hin

Das Wikinger-Survivalspiel Valheim von Coffee Stain Publishing und Iron Gate Studio hat einen starken Early-Access-Start auf Steam hingelegt. In den ersten beiden Tagen nach Release waren um die 30.000 Spieler gleichzeitig in Valheim aktiv. Über das Wochenende steig die Anzahl der zeitgleich aktiven Nutzer auf einen Spitzenwert von 130.370 - ein ziemlicher Erfolg für das Fünf-Personen-Studio. Auch ein erster Mini-Patch wurde bereits veröffentlicht, der die Serverliste verbesserte, kleinere Bugs behob, die Stärke der Gegner pro Mitspieler leicht senkte und für mehr "Surtling Cores" (Crafting-Material) als Beute aus Grabkammern sorgte.Vier große, thematische Updates sollen im Laufe des Jahres für die Early-Access-Version veröffentlicht werden. Und wenn noch Zeit bleibt, Odin es will und genug Ressourcen vorhanden sind, sollen Spielerinteraktionen im Multiplayer-Modus, Kampf-Verbesserungen, Mondphasen, Teergruben, Svartalfr-Brigaden, Inventar-Erweiterungen, mehr einzigartige Schauplätze, ein Sandbox-Modus und Munin (Rabe von Odin, zusammen mit Hugin) eingebaut werden. Die Early-Access-Phase soll mehr als ein Jahr betragen. Es bleibt abzuwarten, ob der große Erfolg diesen Fahrplan verändern wird. Zur Vorschau : Mit Valheim ist schon wieder ein Survivalspiel mit viel Crafting, Erkundung und Hausbau in den Early Access gestartet. Diesmal kämpfen sparsam gestaltete Wikinger in einer mystischen, offenen Welt unter den Ästen des Weltenbaums ums Überleben.Produktbeschreibung: "Valheim ist eine gewaltige, prozedural generierte Welt, in der im Kampf gefallene Krieger vermeintlich friedliche Landschaften und Meere erkunden, die jedoch tatsächlich von den mächtigsten Kreaturen der nordischen Mythologie heimgesucht werden. Valheims PvE-Gameplay erlaubt derzeit Koop für bis zu 10 Spieler. Die beste Spielerfahrung gibt es jedoch mit 3 bis 5 Spielern. Ein großer Fokus im Early Access liegt darauf, die perfekte Anzahl an Wikingersiedlern zu finden. Spieler müssen Ressourcen sammeln, bessere und stärkere Waffen und Rüstungen schmieden, Häuser und Burgen bauen, Wagen und Langschiffe zimmern, bedrohliche Dungeons erkunden und die Meere befahren, bis alle von Odins Feinden tot sind - nur dann werden ihre Seelen Frieden finden.""Wir haben bereits in der Beta eine fantastische Community aufgebaut, mit Spielern, die uns begeistert wertvolles Feedback gegeben und einige der wildesten Dinge, die sie in der Welt von Valheim gesehen und gebaut haben, gezeigt haben", sagt Richard Svensson, CEO von Iron Gate Studio. "Jetzt haben sich die Tore von Valheim endgültig geöffnet und wir freuen uns sehr, es mit der ganzen Welt zu teilen und Valheim zu einer Erfahrung weiterzuentwickeln, auf die Odin stolz wäre.""Valheim ist eine einzigartige Erfahrung. Zusammen mit Freunden ein Zuhause und eine Siedlung aufzubauen, ist heimelig und befriedigend und ein starker Kontrast zur riesigen, rauen Welt voller Monster, die draußen wartet", sagt Albert Säfström, CEO von Coffee Stain Publishing. "Wir freuen uns darauf, zu erfahren, was die Spielerinnen und Spieler von Valheim halten und sind gespannt auf die weitere Entwicklung des Spiels im Early Access."Letztes aktuelles Video: Early Access Release Trailer