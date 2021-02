Valheim: Mehr als eine Million Verkäufe seit acht Tagen im Early Access

Coffee Stain Publishing und Iron Gate Studio meldet, dass sich Valheim seit dem Early-Access-Start am 2. Februar 2021 schon über eine Million Mal verkauft hat. Mehr als 160.000 gleichzeitig aktive Spieler wurden als Spitzenwert verzeichnet, u.a. weil mehrere große "Content-Creator" das Koop-Wikinger-Abenteuer auf Twitch gestreamt haben. Der Spitzenwert auf Twitch lag bei mehr als 127.000 gleichzeitigen Zuschauern (am Abend des 8. Februars).Valheim begann als Ein-Mann-Projekt von Richard Svensson im Jahr 2018 aus Skövde (Schweden). Bis 2020 wurde das Team auf fünf Mitarbeiter ausgebaut. Das Spiel ist ein weiterer Erfolg für Coffee Stain Publishing (zugehörig zur Embracer Group), neben Huntdown (bald auch auf Steam), Deep Rock Galactic, Satisfactory und Midnight Ghost Hunt (gruselige 4v4-Jagd).Richard Svensson (CEO von Iron Gate Studio) über die Gründe für den Erfolg: "Valheim ist ein kooperatives Spiel, in dem es darum geht, eine riesige, ziemlich bunte Welt zu erkunden, in der es nur wenige Grenzen gibt. Es wurde während einer Pandemie veröffentlicht, in der viele Menschen in ihren Häusern eingesperrt sind und ihre Freunde und Familie nicht sehen können. Hoffentlich wird es ihnen besser gehen, wenn sie gemeinsam von einem Troll zusammengeschlagen werden. Wir danken unserem großartigen Publisher, der uns erlaubt hat, unserer Vision zu folgen und der verstanden hat, dass man Kreativität nicht überstürzen kann.""Als wir Valheim und Iron Gate, also damals nur Richard, unter Vertrag nahmen, wussten wir, dass das Spiel fantastisch ist, aber es hat unsere Erwartungen auf Schritt und Tritt noch übertroffen. Wenn wir nach Spielen Ausschau halten, stechen Solo-Entwickler und kleine Teams oft hervor, weil sie eine fokussierte Vision und offensichtliches Talent mitbringen, aber auch viel Raum für unsere Unterstützung haben", sagt Sebastian Badylak, Executive Producer, Coffee Stain Publishing. "Valheim ist ein perfektes Beispiel dafür, was ein flexibles, super talentiertes Team erreichen kann, wenn man ihnen den Raum und die Tools gibt, das zu machen, was sie wollen. Das ist erst der Anfang."Pläne für die weiteren Early-Access-Updates hatten die Entwickler bereits vorgestellt ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Early Access Release Trailer