Valheim: Early-Access-Wikinger knacken die Vier-Millionen-Marke

Das Early-Access-Phänomen Valheim hat einen neuen Meilenstein erreicht: Das nordische Survival-Abenteuer hat sich in drei Wochen über vier Millionen Mal verkauft, wie Iron Gate und Coffee Stain Publishing stolz via Twitter verkünden Erst letzte Woche wurde die Drei-Millionen-Marke durchbrochen und kurz darauf über 500.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam gezählt . Laut Entwickler sei inzwischen außerdem eine kombinierte Spielzeit von mehr als 10.000 Jahren erreicht sowie Platz 57 der am besten bewerteten Steam-Spiele aller Zeiten erklommen worden. Aktuell sind 96 Prozent von über 90.000 Nutzerreviews auf Steam positiv. Der Preis für den Download beträgt 16,79 Euro.Wer selbst einen Ausflug in die Wikingerwelt wagen und nicht nur auf fremden Servern spielen möchte, kann dies z. B. über 4Netplayers tun. Dort können Server ab 4,44 Euro gemietet und nach Belieben konfiguriert werden.Letztes aktuelles Video: Early Access Release Trailer