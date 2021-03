Valheim: Panic Button wünscht sich Switch-Portierung

Die Entwickler von Panic Button würden sich offenbar gerne daran versuchen, den Überraschungs-Hit Valheim auf die Switch zu portieren. Das hat Dan Hernberg, seines Zeichens Director or Production des Studios, gegenüber Nintendo Life zu Protokoll gegeben. Allerdings sollte man sich keine allzu großen Hoffnungen machen: Es ging lediglich um die hypothetische Frage, welches Spiel man am liebsten auf die Switch bringen würde und in diesem Zusammenhang hat sich Hernberg als großer Valheim-Fan geoutet.Panic Button hat sich auf Switch-Umsetzungen spezialisiert und zeichnet bisher u.a. für die Portierungen von Doom, Doom Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus und Warframe verantwortlich. Auch beim jüngst veröffentlichten Apex Legends kümmerte sich das Studio um die Umsetzung für die Hybrid-Konsole von Nintendo.Derzeit ist Valheim ausschließlich für den PC im Early Access erhältlich. Ambitionen, das Survival-Spiel auch für Konsolen anzubieten, gibt es seitens Iron Gate bisher nicht - zumindest nicht offiziell Letztes aktuelles Video: VideoGuide