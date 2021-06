Valheim: Update 1: Hearth & Home: Erste Details, Release-Zeitraum und Anpassungen des Update-Plans

Neue Gebäudeteile: Dunkelholzdächer und Fensterläden

Neues Nahrungsmittelsystem: Nahrung wird in spezifische Boosting-Kategorien von Gesundheit und Ausdauer aufgeteilt, wodurch die Wahl der Nahrung je nach Spielstil wichtiger wird

Neue Erweiterungen für die Kochstelle: Gewürzregal, Fleischertisch und Töpfe & Pfannen

Mehr als zehn neue Rezepte für Nahrungsmittel: Eyescream, Shocklate Smoothie, Wolfsfleisch etc.

Pflanzbare Zwiebeln

Der große Erfolg von Valheim (6,8 Mio. Verkäufe bis Ende März 2021) hat den Update-Plan der Early-Access-Version ziemlich durcheinander gebracht, da sich das kleine Team zunächst um wichtige Bugfixes und Verbesserungen kümmern musste.Seit Mai können sich die Entwickler (Iron Gate Studio) aber stärker auf das erste Inhaltupdate "Hearth & Home" konzentrieren, das aber kleiner als ursprünglich geplant ausfallen wird. Sie schätzen, dass das Update im dritten Quartal 2021 (Juli bis September) startklar sein wird. Generell heißt es, dass die neue Update-Roadmap "kompakter bzw. kleiner" wird, schließlich würde es bei Valheim um die Liebe zum Detail und die allgemeine Qualität der Inhalte gehen - und das braucht entsprechend Zeit. Weitere Angaben werden wohl in der Reddit-Fragerunde am 11. Juni um 14 Uhr gemacht.Update 1: Hearth & Home wird u.a. folgende Neuerungen umfassen, wobei das nur ein Vorgeschmack sein soll, schließlich würde es bei Valheim ja auch um Entdeckung gehen:Im Anschluss an Hearth & Home wollen sich die Entwickler auf das große Mistlands-Update konzentrieren und die kleineren Updates dann erstmal pausieren.