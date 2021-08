Valheim: Update 1: Hearth & Home: Anpassungen am Nahrungssystem

Mit dem Update 1: Hearth & Home werden die Valheim-Entwickler u.a. das Nahrungsmittelsystem überarbeiten. So wird Nahrung ganz allgemein in drei Boosting-Kategorien (Gesundheit, Ausdauer und eine Mischung aus beiden Werten) aufgeteilt, wodurch die Wahl der Nahrung je nach Spielaktion (Bauen, Kämpfen, Erkunden etc.) wichtiger wird. Außerdem wird die Dauer der Essenseffekte klarer visualisiert. Auf der Staminaleiste ist auch ein Zahlenwert erkennbar. Im folgenden Trailer werden die Anpassungen am Nahrungsmittelsystem kurz vorgestellt. Das erste Inhaltsupdate, das bis Ende September erscheinen soll, wird außerdem die Kochstelle erweitern, zehn Rezepte hinzufügen und die Baumöglichkeiten (z.B. für Schatzkammern) ausbauen. Im Anschluss an Hearth & Home wollen sich die Entwickler auf das große Mistlands-Update konzentrieren und die kleineren Updates dann erstmal pausieren.Letztes aktuelles Video: Hearth Home Spotlight New Food System