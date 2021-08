Valheim: Update 1: Hearth & Home erscheint am 16. September

Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC) Screenshot - Valheim (PC)

Coffee Stain Publishing und Iron Gate Studio werden Hearth & Home, das erste große Update für Valheim (Early Access), am 16. September 2021 veröffentlichen.Neben neuen Gebäudeteilen (Fensterluken, Dunkelholzmaterialien, Raben-Deko), Erweiterungen für die Kochstelle (Gewürzregal, Fleischer-Tisch, Töpfe und Pfannen), weiteren Rezepten und dem neuen Nahrungsmittelsystem wird man in Update 1 seine Reichtümer bald in ordentlichen und nicht ganz so ordentlichen Stapeln horten können. Alle anderen Beutestücke oder Vorräte können in neuen Schatztruhen deponiert und hinter Eisengittern weggeschlossen werden.Mit Hearth & Home wird das Nahrungsmittelsystem überarbeitet. So wird Nahrung ganz allgemein in drei Boosting-Kategorien (Gesundheit, Ausdauer und eine Mischung aus beiden Werten) aufgeteilt, wodurch die Wahl der Nahrung je nach Spielaktion (Bauen, Kämpfen, Erkunden etc.) wichtiger wird. Wer viel kämpft, sollte weiter auf Stamina-Essen setzen, um viel austeilen zu können. Wer eher defensiv spielt (Tank), sollte "Health-Food" verspeisen, da der Blockwert demnächst auf dem maximalen Gesundheitswert basieren wird. Außerdem soll die Gesundheit direkt mit der neuen "Stagger-Leiste" (rechts neben dem Wikinger) in Verbindung stehen. Diese Leiste zeigt an, wann der eigene Charakter durch Attacken ins Taumen gerät bzw. betäubt wird. Außerdem wird die Dauer der Essenseffekte klarer visualisiert. Auf der Staminaleiste ist auch ein Zahlenwert erkennbar. Turmschilde sollen deutlich verbessert werden (Stichwort: Rückstoß) und besser für den defensiven Spielstil geeignet sein, vor allem wenn man gegen mehrere Gegner kämpft.Letztes aktuelles Video: Hearth Home Gamescom 2021 Cinematic Trailer