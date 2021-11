Valheim: Zwei neue Erweiterungen geplant und Patch mit neuen Inhalten veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung der Valheim-Erweiterung "Hearth and Home" am 16. September 2021 konzentrieren sich die Entwickler von Iron Gate Studios schon auf die nächsten Inhalte. In einem Blog-Update auf Steam teilten die Developer ihren Fans mit, wie es um die Entwicklung steht und kündigten gleichzeitig einen kleinen Patch an, der neue Inhalte mit sich bringt. Der am 25.11.2021 veröffentlichte Content-Patch 0.205.5 fügt der Sumpfregion weitere Gegnertypen sowie neue Materialien hinzu, aus welchen sich mutige Abenteurer neue Gegenstände herstellen können. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um das im Patch erwähnte neue Rüstungsset.Das Wikinger-Survival-Abenteuer soll mit der Erweiterung „Mistlands“ weitergehen. Im Blogpost lautet die Info dazu: "Die Landschaft nimmt langsam Form an und der Nebel selbst hat begonnen, sich zu verziehen, aber was sich dort verbirgt, ist noch unbekannt..." Noch verschleiern die Entwickler, was Spieler in "Mistlands" erwarten wird und halten sich bedeckt. Bei einem offiziellen Q&A-Event auf Reddit war die Antwort auf die Frage, wann "Mistlands" erscheinen wird, folgendermaßen: "Ich weiß, dass ihr alle sehr gespannt auf Mistlands seid, und wir sind es auch", schreibt der Entwickler. "Aber wir sind noch zu früh in der Entwicklung, um mit Sicherheit sagen zu können, wann das Gebiet veröffentlicht werden wird. Es wird aber leider nicht 2021 sein."Zusätzlich gab es eine kleine Vorschau auf ein weiteres Gebiet, das ebenfalls in Arbeit ist. Dies Erweiterung hat aber noch keinen Titel und wird dem Gebirgsgebiet im Spiel Höhlen hinzufügen, die laut der Entwicklern offenbar wolfsartige Bewohner haben werden.Das von der nordischen Mythologie inspirierte Überlebens-Abenteuer Valheim ist seit dem 2. Februar 2021 für den PC erhältlich, befindet sich aber noch im Early Access. Unseren Test dieser Früh-Version könnt ihr hier finden Letztes aktuelles Video: Hearth Home Out now