Valheim: Wikinger-Survivalspiel kommt auf Xbox und in den Gamepass

Ab Herbst im Gamepass, 2023 auf Xbox

Der Überraschungshit des Jahres 2021, das Wikinger-Survivalspiel Valheim wird auf Xbox erscheinen und seinen Weg in den Gamepass finden. Das gaben die Entwickler auf Twitter bekannt.Schon im "Herbst" soll Valheim im PC-Gamepass zu finden sein. Eine Xbox-Version soll 2023 ebenfalls erscheinen und bei Release ebenfalls ihren Weg direkt in das Spiele-Abo von Microsoft finden.Passend zu dieser Ankündigung veröffentlichten die Entwickler von Iron Gate einen Trailer, der einen kurzen Überblick über das Wikingerleben in Valheim bietet. Die Xbox- und PC-Gamepass-Version soll mit der Steam-Version vollständig Crossplay-Kompatibel sein. Spieler können also auf allen Plattformen gemeinsam das nordische Abenteuer mit Sammel, Bauen, Craften und Kämpfen angehen.Valheim ist im Februar 2021 auf Steam in den Early Access gestartet. Das Spiel war zum Release ein großer Erfolg und traf den Nerv der Spieler. Seitdem haben Updates die nordische Welt immer wieder erweitert und auch Mitte Juni 2022 sind die Steam-Bewertungen überwältigend positiv. Das Release-Datum des fertigen Spiels ist allerdings noch nicht bekannt.